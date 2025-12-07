Близится премьера нового субкомпакта Suzuki, за которым выстроятся очереди

Начинают постепенно вырисовываться очертания нового поколения субкомпактного хэтчбека Suzuki Wagon R. Ее актуальная версия дебютировала в 2017 году и сейчас остается одной из самых популярных в сегменте кей-каров Японии.

В новой, седьмой по счету генерации, Suzuki планирует развить успех этой модели. До ее премьеры остается чуть больше полугода. А пока японские СМИ гадают, будет ли новый Wagon R построен на основе концепт-кара Vision e-Sky, представленного на автосалоне в Токио в этом году.

Концепт-кар Suzuki Vision e-Sky

Журнал «Goo-net» полагает, что модернизация Wagon R пройдет как раз по этому сценарию. У шоу-кара реформенная субкомпактная 5-дверка унаследует дневные ходовые огни в форме литер «С» и узкую «пиксельную» решетку радиатора.

Помимо них машине может достаться аналогичные рельефные боковины кузова, но бамперы и колесные диски автомобиля будут выглядеть менее футуристично по сравнению с прототипом.

Ожидается, что общая высота и ширина кузова нового Wagon R сохранят те же значения, что и в текущей модели. При этом автомобилю оптимизируют компоновку стоек и остекления.

Рендер нового поколения Suzuki Wagon R

Что касается силовой установки, то она, по слухам, будет основана на усовершенствованной версии «мягкого гибрида», который сейчас активно используется в сити-карах «Сузуки». Предполагается, что ей предстоит представлять собой комбинацию атмосферного мотора и электрогенератора.

Расход топлива автомобилей с таким силовым агрегатом составит менее 3,8-литров бензина на 100 км.

Впоследствии у нового Wagon R должна появиться также полностью электрическая модификация, но она дебютирует только спустя 2 года после премьеры гибридного автомобиля и, возможно, получит немного другое название.