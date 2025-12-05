Новая Mazda RX-9 показана на первых изображениях

ДомойАвтоновости сегодняНовая Mazda RX-9 показана на первых изображениях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
1722405471 1024x567 2

Первым спортивным автомобилем Mazda, получившим под капот роторный двигатель, стало купе RX-7. Затем тому же примеру последовала модель RX-8, а теперь продолжить наследие этих автомобилей предстоит совершенно новому и современному спорткару, который, по слухам, назовут RX-9.

Недавно в японской прессе появились первые рендерные изображения такого автомобиля, демонстрирующие то, как он будет выглядеть в серийном варианте.

Визуал нового RX-9 собираются построить на основе концепт-кара Iconic SP образца 2023 года. Машина на компьютерной визуализации примерила схожий с шоу-каром дизайн, но с рядом доработок.

Автомобиль могут наделить более рельефным и широким капотом, объемной радиаторной решеткой и аэродинамичным бампером, а также узким антикрылом сзади.

1722405471 1024x567 1 1
Рендер нового спортивного автомобиля Mazda RX-9

Инсайдеры из Японии пишут, что новая Mazda RX-9 будет комплектоваться современным двухроторным мотором с электрическим довеском. Он устанавливается вертикально и в отличие от горизонтальной компоновки однороторного агрегата имеет более низкий центр тяжести.

Помимо выработки электроэнергии такой мотор сможет самостоятельно приводить машину в движение в зависимости от ездовых условий.

Двигателю предстоит работать как на обычном бензине, так и на биоэтаноле. Его мощностные характеристики сейчас засекречены.

Ожидаемая дата дебюта новой Mazda RX-9 – конец 2026 года. 

Фото:Goo-net

