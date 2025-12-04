ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Mitsubishi на 7 мест за 2,2 млн рублей получил «левый руль»...

Кроссовер Mitsubishi на 7 мест за 2,2 млн рублей получил «левый руль» и открыл новый рынок сбыта

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
20250717 1 05

В июле этого года Mitsubishi представила в Индонезии новый 7-местный кроссовер Destinator. Автомобиль, позиционирующийся как «бюджетник», уже успел поступить в продажу в Индонезии, Таиланде и на Филиппинах. А теперь пришел черед вывести его на рынок Вьетнама. 

В этой стране продавать Mitsubishi Destinator будут в леворульной компоновке по ценам от 780 до 855 миллионов донгов, что эквивалентно суммам в 2,2 – 2,5-миллиона рублей по нынешнему курсу валют.

foto destinator 01 1

Напомним, длина Mitsubishi Destinator составляет 4,7-метра, а расстояние между его осями равно 2,8-метрам. Внешне машина продолжает стилистику концепт-кара DST и заимствует у него Т-образные светодиодные фары и горизонтальные ДХО, а также решетку радиатора Dynamic Shield.

Дизайн кормы автомобиля перекликается с передней частью. Сзади «Дестинатор» щеголяет Т-образными фонарями, рельефной дверью багажника и бампером с декоративными накладками.

251203 30221 2 86Cw6 1

Внутри кроссовера располагается три ряда сидений, на которых может разместиться до семи человек.

Приводит в движение эту модель 1,5-литровый бензиновый двигатель MIVEC с турбонаддувом, развивающий 163 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента. Мотор трудится с вариатором. 

vov.vn sites default files styles large public 2025 12 destinator 6 1

Полный привод кроссоверу Destinator не положен. Машина может быть исключительно переднеприводной. 

Следом за Вьетнамом новый 7-местный вседорожник Mitsubishi отправится покорять другие страны Юго-Восточной Азии и, возможно, в какой-то момент благодаря «серому» импорту сможет добраться в том числе до российского рынка.

Фото:Mitsubishi

