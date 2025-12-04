Популярный мини-кроссовер Suzuki сделали еще симпатичнее

В октябре Suzuki представила в Японии обновленный хэтчбек-кроссовер XBee. Машина приобрела свежий внешний облик и слегка модернизированный интерьер, который стал технологичнее. Кроме того, бюджетнику достался более производительный силовой агрегат.

А теперь этот милый компакт обзавелся заводским комплектом доработок, делающим его дизайн еще интереснее.

Для XBee доступно сразу четыре боди-кита: White Style, Black Style, Outdoor Style и Tough Style. Они отличаются друг от друга различными вариантами решеток радиатора, наклеек на кузове и дизайном колесных дисков.

Версия White Style

В варианте Outdoor Style для XBee предложен также экспедиционный багажник на крыше в форме корзины, в котором можно перевозить вещи во время активного отдыха.

Версия Black Style

Версия Outdoor Style

Версия Tough Style

Что касается интерьерных изысков, 7-дюймовая цифровая комбинация приборов вошла в базовую комплектацию всей линейки спецверсий Suzuki XBee.

Более дорогие исполнения получили 9-дюймовый центральный сенсорный дисплей, а также обзавелись опциями повышения комфорта такими как: подогрев рулевого колеса, электронный стояночный тормоз и разъем USB Type-C.

Напомним, с рестайлингом XBee отказался от оригинального литрового бензинового ДВС с турбонаддувом в пользу 1,2-литрового турбомотора, работающего по технологии «мягкого гибрида». Аналогичный двигатель сейчас ставится в Swift. Его мощность составляет 82 лошадиные силы, а ассистирует ему вариатор CVT.

В продажу в Японии новые варианты Suzuki XBee поступят в ближайшее время. Цены на них пока не объявлены.