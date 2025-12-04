У Suzuki Jimny не будет версии для дачников

ДомойАвтоновости сегодняУ Suzuki Jimny не будет версии для дачников

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Слухи о том, что у популярного рамного внедорожника Suzuki Jimny может появиться утилитарная версия, которая позволит использовать машину не только как вездеход, но и как маленький некоммерческий грузовичок, ходили на протяжении многих лет. 

Их интенсивность сильно возросла в последние годы, однако теперь, судя по всему, этот вопрос полностью снят с повестки. 

По словам представителей Suzuki, автомобиль не появится в продаже по одной важной причине – на него попросту не будет спроса. 

Рендер Suzuki Jimny в кузове пикап

И, что еще важнее, на создание такой машины и ее модернизацию из компактного внедорожника в полноценный пикап уйдет немало сил, времени и денег.

Для того, чтобы превратить Jimny в утилитарный грузовичок, Suzuki пришлось бы усиливать раму, которая в случае с простым внедорожником способна выдерживать нагрузку максимум в 340 кг (причем как в 3-дверной, так и 5-дверной модификациях).

Кроме того, для такого автомобиля пришлось бы разрабатывать более тяговитый двигатель, что также сейчас не вяжется с планами японского автопроизводителя в отношении этой модели.

Следуя логике Suzuki, пикап-версия Jimny, которую так долго ждали фанаты этого внедорожника, если и появится, то точно не в ближайшие годы. 

