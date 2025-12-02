Соперник Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol от Mitsubishi может появиться раньше, чем все думают

С начала этого года Mitsubishi активно обкатывает на дорогах общего пользования некий новый большой внедорожник, который называют преемником снятой с конвейера модели Pajero. Машина позиционируется как конкурент Toyota Land Cruiser, а также Nissan Patrol и обещает стать флагманом внедорожной линейки японского автопроизводителя.

Изначально считалось, что новый «Паджеро» дебютирует ближе к 2028 году. Затем этот срок был перенесен на 2027-й, а теперь японские инсайдеры пишут о том, что премьера внедорожника состоится еще раньше – ориентировочно с осени по декабрь 2026 года.

От реформенного Pajero ждут совершенно нового дизайна, который будет пересекаться визуальными решениями с современными кроссоверами бренда, такими как XForce и Destinator. Новый фирменный стиль позволит «Паджеро» приобрести брутальные черты кузова, напоминающие конкурирующих Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol.

Рендеры нового Mitsubishi Pajero

У «паркетников» XForce и Destinator машина унаследует оформление бумерангообразных фар и дневных ходовых огней, а также получит массивную прямоугольную радиаторную решетку, брутальные бамперы с декоративными накладками и скрытую пластиковым декором заднюю стойку кузова, создающую эффект «парящей» крыши.

Приводить в движение рамный внедорожник, по слухам, будет 2,4-литровый рядный четырехцилиндровый турбодизель, максимальная отдача которого пока не называется. Помогать ему предстоит автоматической коробке передач.