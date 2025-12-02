ДомойАвтоновости сегодняLexus прекращает прием заказов на старый ES в Японии. Машина нового поколения...

Lexus прекращает прием заказов на старый ES в Японии. Машина нового поколения поступит в продажу только следующей весной

Текст: Михаил Романченко
В апреле этого года представил новое поколение модели ES. Автомобиль заметным образом поменялся внешне и технически, а также впервые стал электромобилем (в одной из версий). 

Накануне на официальном сайте «Лексус» в Японии было объявлено о прекращении приема заказов на текущую версию ES. Начало продаж машин нового поколения, по слухам, намечено на следующую весну.

Одновременно с этим маркетологи Lexus запустили на официальном портале компании страничку, в которой все потенциальные покупатели могут ознакомиться с новой генерацией ES.

Автомобиль будет опираться на платформу TNGA-K. Его предложат сразу в четырех вариантах: ES 300h, ES 350h, ES 350e и ES500e.

Lexus ES 2025

Габариты кузова новой генерации ES выглядят следующим образом. Длина составляет 5,1-метр, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,5-метра. Таким образом машина нового поколения крупнее предшественницы. 

Экстерьер седана выполнен в новом дизайнерском стиле Clean Tech x Elegance.

Разработчики модели сохранили ей фирменные веретенообразные элементы и стреловидные светодиодные дневные ходовые огни, а также добавили более спортивный силуэт и полностью перелицованную корму.

Интерьер Lexus ES 2025

В салоне нового ES появилась новая приборная панель с 12,3-дюймовым экраном и 14-дюймовым дисплеем мультимедийной системы. Материалы отделки были улучшены, а список оснащения расширен. 

В Японии продавать новый Lexus ES на первых порах собираются только с 2-литровым гибридным двигателем ES 300h, но затем список версий будет постепенно увеличиваться.

Мощность силовых установок машины составит от 224 до 343 лошадиных сил. В электрической модификации запас хода японского седана достигнет 530 километров.

Фото:Lexus

