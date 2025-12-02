Mazda Roadster нового поколения показался на реалистичных изображениях

Mazda готовит новое поколение популярного спортивного автомобиля Roadster, также известного на мировом авторынке как MX-5. Помимо в значительной степени доработанного дизайна, улучшенной производительности и управляемости эта модель может стать прообразом другого знаменитого спорткупе – Toyota GR86.

Портал «BestCarWeb», ссылаясь на собственные источники внутри Mazda, утверждает, что новые Mazda Roadster и Toyota GR86 будут построены на одной и той же платформе.

Главный инженер «Мазды» якобы уже пребывает в штаб-квартире «Тойоты» и готов к работе с коллегами конкурирующего автопроизводителя в рамках заключенного между компаниями соглашения.

Рендеры новой Toyota GR86 и Mazda Roadster

Подробности об обоих проектах, а также о том, будут ли они различаться между собой технически, пока не приводятся. Но первые рендеры новой Mazda Roadster уже готовы.

На изображениях японский спортивный автомобиль сохраняет верность классическому двухдверному кузову и двухместному салону, а также своему традиционному оформлению передней части кузова в сравнении с предыдущим поколением.

Рендер новой Mazda Roadster

Изменения во внешности машины на рендерах можно проследить лишь в форме фар, решетки радиатора и бамперов, а также менее рельефных боковинах кузова в сравнении с предыдущим Roadster/MX-5.

Mazda Roadster новой генерации будет представлен практически одновременно с Toyota GR86 нового поколения. Произойти это должно до 2028 года.