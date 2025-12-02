ДомойАвтоновости сегодняMazda Roadster нового поколения показался на реалистичных изображениях

Mazda Roadster нового поколения показался на реалистичных изображениях

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
G64b2nubEAArn M 1

Mazda готовит новое поколение популярного спортивного автомобиля Roadster, также известного на мировом авторынке как MX-5. Помимо в значительной степени доработанного дизайна, улучшенной производительности и управляемости эта модель может стать прообразом другого знаменитого спорткупе – Toyota GR86.

Портал «BestCarWeb», ссылаясь на собственные источники внутри Mazda, утверждает, что новые Mazda Roadster и Toyota GR86 будут построены на одной и той же платформе. 

Главный инженер «Мазды» якобы уже пребывает в штаб-квартире «Тойоты» и готов к работе с коллегами конкурирующего автопроизводителя в рамках заключенного между компаниями соглашения.

Снимок экрана 2025 12 02 в 10.22.06
Рендеры новой Toyota GR86 и Mazda Roadster

Подробности об обоих проектах, а также о том, будут ли они различаться между собой технически, пока не приводятся. Но первые рендеры новой Mazda Roadster уже готовы.

На изображениях японский спортивный автомобиль сохраняет верность классическому двухдверному кузову и двухместному салону, а также своему традиционному оформлению передней части кузова в сравнении с предыдущим поколением.

44
Рендер новой Mazda Roadster

Изменения во внешности машины на рендерах можно проследить лишь в форме фар, решетки радиатора и бамперов, а также менее рельефных боковинах кузова в сравнении с предыдущим Roadster/MX-5.

Mazda Roadster новой генерации будет представлен практически одновременно с Toyota GR86 нового поколения. Произойти это должно до 2028 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Показано, как будет выглядеть новый опасный конкурент Hyundai...

Соперник Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol от...

Lexus прекращает прием заказов на старый ES в...

Новый Toyota Harrier станет иконой стиля – продажи...

Культовый компактный немецкий хэтчбек признали лучшим автомобилем для...

Королем выносливости среди новых кроссоверов оказался не Toyota...

Новое поколение Toyota Yaris обещает удивить дизайном в...

Автомобили, которые могут обанкротить владельца ремонтом после 160...

Бюджетный минивэн Honda Step WGN в Таиланде оказался...

Японские и корейские среднеразмерные кроссоверы оказались самыми экономичными...

Следующее поколение Hyundai Tucson будет выглядеть как уменьшенный...

Range Rover певца Джорджа Майкла продали по цене...

Самый культовый внедорожник Mitsubishi вернется на рынок в...

Mitsubishi Delica следующего поколения окажется футуристичнее, крупнее и...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+