Следующее поколение Hyundai Tucson будет выглядеть как уменьшенный Santa Fe и получит новейшую гибридную систему

Один из лидеров продаж в сегменте кроссоверов компании Hyundai – Tucson – представлен на рынке в нынешней итерации с 2020 года. Ожидается, что в следующем году эта модель переберется в новое поколение и удивит не только другим дизайном, но и новой технической частью.
Судя по очередным рендерам Tucson, загруженным в интернет, компактный корейский «паркетник» следующей генерации отличится более квадратным силуэтом и горизонтальной светодиодной полосой дневных ходовых огней, дополненных курсивными штрихами по бокам.
Кроме того, машина может удивить заглушенной верхней частью решеткой радиатора, дверными ручками, установленными вровень с кузовом, а также широким оквадраченным пластиковым обвесом на колесных арках.
Интерьерные изыски реформенного автомобиля неизвестны, но, скорее всего, в новом поколении Tucson достанется новейшая мультимедийная система Pleos Connect, основанная на операционной системе Android, и поддерживающая систему искусственного интеллекта Gleo.
Что касается силовой установки, то в качестве нее новый Tucson может приобрести новейший бензиново-электрический агрегат TMED-II, в основу которого ляжет 1,6-литровый турбомотор на 275 лошадиных сил.
Также для машины будут доступны варианты «мягкого» гибрида и подзаряжаемого. Причем в последнем кроссовер сможет проезжать без подзарядки до 100 километров.
Премьера и выход в продажу нового Hyundai Tucson намечен на следующий год.