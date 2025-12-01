Следующее поколение Hyundai Tucson будет выглядеть как уменьшенный Santa Fe и получит новейшую гибридную систему

Один из лидеров продаж в сегменте кроссоверов компании Hyundai – Tucson – представлен на рынке в нынешней итерации с 2020 года. Ожидается, что в следующем году эта модель переберется в новое поколение и удивит не только другим дизайном, но и новой технической частью.

Судя по очередным рендерам Tucson, загруженным в интернет, компактный корейский «паркетник» следующей генерации отличится более квадратным силуэтом и горизонтальной светодиодной полосой дневных ходовых огней, дополненных курсивными штрихами по бокам.

Hyundai Tucson нового поколения (неофициальный рендер)

Кроме того, машина может удивить заглушенной верхней частью решеткой радиатора, дверными ручками, установленными вровень с кузовом, а также широким оквадраченным пластиковым обвесом на колесных арках.

Интерьерные изыски реформенного автомобиля неизвестны, но, скорее всего, в новом поколении Tucson достанется новейшая мультимедийная система Pleos Connect, основанная на операционной системе Android, и поддерживающая систему искусственного интеллекта Gleo.

Концепт мультимедийной системы Pleos Connect

Что касается силовой установки, то в качестве нее новый Tucson может приобрести новейший бензиново-электрический агрегат TMED-II, в основу которого ляжет 1,6-литровый турбомотор на 275 лошадиных сил.

Также для машины будут доступны варианты «мягкого» гибрида и подзаряжаемого. Причем в последнем кроссовер сможет проезжать без подзарядки до 100 километров.

Премьера и выход в продажу нового Hyundai Tucson намечен на следующий год.