Раскрыты новые автомобили, которые вывели надежность на другой уровень

Надежность по-прежнему важна для покупателей. Это доказывают в том числе последние опросы автовладельцев. В мире, одержимом мощностью, сенсорными экранами и беспилотными системами, долговечность машины все еще определяющий фактор.

Редакция нашего сайта проанализировала свежее исследование авторитетного журнала «J.D.Power», назвав лидеров среди новых машин по надежности. В ТОП-е оказались исключительно корейские и японские модели.

Kia Telluride

Лучшим с точки зрения долговечности среди новых автомобилей в 2025 году оказался большой кроссовер Kia Telluride. Машина заработала в опросе «J.D.Power» самые высокие 85 баллов из 100.

Автомобиль хвалят за его крепкий 3,8-литровый V6, сочетающийся с не менее выносливым 8-скоростным «автоматом». Первые владельцы кроссоверов сообщали о минимальных проблемах с коробкой передач и подвеской, но ни разу не жаловались на общее качество таких машин.

Hyundai Tucson Hybrid

Один из самых тихих и динамичных автомобилей среди современных гибридов. Уровень его выносливости оценили в 83 балла из 100 возможных. Во многом это стало возможно благодаря снижению количества проблем с мультимедийной системой, которая ранее была главным камнем преткновения для этой модели.

Honda CR-V Hybrid

Усовершенствованная 2-литровая гибридная силовая установка этого японского кроссовера прославилась плавной подачей мощности, превосходной эффективностью и экономичностью, а отзывы владельцев говорят о том, что она еще и очень надежна. Как, собственно, и другие узлы автомобиля (оценка 83/100).

Mazda CX-5

Mazda умеет создавать автомобили, которые выглядят и едут достойно. А еще они очень надежны. Свежие результаты опросов владельцев свидетельствуют о том, что новые кроссоверы CX-5 продолжают эту традицию и на этот раз избавились даже часто критикуемого своим неудобством странного интерфейса мультимедийной системы (оценка 82/100).