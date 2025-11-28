Углеводородный Renault Megane показали в новом поколении

Несмотря на выход в продажу электрического хэтчбека Renault Megane E-Tech Electric французский автопроизводитель, очевидно, не собирается отказываться от классического семейства «Меган».

В прошлом году в Восточной Европе возобновились продажи традиционного седана, работающего с двигателем внутреннего сгорания, а затем и его дизельного аналога под названием Megane GrandCoupe. А теперь начали циркулировать слухи о возможной смене поколения этих автомобилей.

Дизайн-студия «Digimods Design» решила представить как будет выглядеть реформенный «углеводородный» Renault Megane, показав этот седан на первых рендерных изображениях.

Рендер Renault Megane нового поколения

Машине на получившихся неофициальных картинках достался смелый и футуристичный внешний облик. 4-дверка примерила большую шестиугольную решетку радиатора с 3D-узором, которая пересекается с ультратонкими геометрическими дневными ходовыми огнями и необычными фарами.

Кузов автомобиля приобрел динамичные линии, а корма обзавелась раздвоенными блоками задних фонарей и дверью багажника с выштамповками.

Рендер Renault Megane нового поколения

По какому техническому сценарию пройдет модернизация бензинового и дизельного Renault Megane пока неизвестно. Нынешние версии этой модели комплектуются 1,3-литровым турбобензиновым мотором TCe мощностью 140 лошадиных сил, а также турбодизелем на 1,5-литра Blue dCi на 115 «сил» (Megane GrandCoupe).

Коробки передач в случае с этими моделями сейчас можно выбирать между 6-скоростной «механикой» или 7-диапазонным «роботом» EDC с двумя сцеплениями.