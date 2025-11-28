Углеводородный Renault Megane показали в новом поколении

Несмотря на выход в продажу электрического хэтчбека Renault Megane E-Tech Electric французский автопроизводитель, очевидно, не собирается отказываться от классического семейства «Меган».
В прошлом году в Восточной Европе возобновились продажи традиционного седана, работающего с двигателем внутреннего сгорания, а затем и его дизельного аналога под названием Megane GrandCoupe. А теперь начали циркулировать слухи о возможной смене поколения этих автомобилей.
Дизайн-студия «Digimods Design» решила представить как будет выглядеть реформенный «углеводородный» Renault Megane, показав этот седан на первых рендерных изображениях.
Машине на получившихся неофициальных картинках достался смелый и футуристичный внешний облик. 4-дверка примерила большую шестиугольную решетку радиатора с 3D-узором, которая пересекается с ультратонкими геометрическими дневными ходовыми огнями и необычными фарами.
Кузов автомобиля приобрел динамичные линии, а корма обзавелась раздвоенными блоками задних фонарей и дверью багажника с выштамповками.
По какому техническому сценарию пройдет модернизация бензинового и дизельного Renault Megane пока неизвестно. Нынешние версии этой модели комплектуются 1,3-литровым турбобензиновым мотором TCe мощностью 140 лошадиных сил, а также турбодизелем на 1,5-литра Blue dCi на 115 «сил» (Megane GrandCoupe).
Коробки передач в случае с этими моделями сейчас можно выбирать между 6-скоростной «механикой» или 7-диапазонным «роботом» EDC с двумя сцеплениями.