ДомойАвтоновости сегодняУглеводородный Renault Megane показали в новом поколении

Углеводородный Renault Megane показали в новом поколении

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 11 28 в 11.42.59

Несмотря на выход в продажу электрического хэтчбека Renault Megane E-Tech Electric французский автопроизводитель, очевидно, не собирается отказываться от классического семейства «Меган». 

В прошлом году в Восточной Европе возобновились продажи традиционного седана, работающего с двигателем внутреннего сгорания, а затем и его дизельного аналога под названием Megane GrandCoupe. А теперь начали циркулировать слухи о возможной смене поколения этих автомобилей.

Дизайн-студия «Digimods Design» решила представить как будет выглядеть реформенный «углеводородный» Renault Megane, показав этот седан на первых рендерных изображениях.

Снимок экрана 2025 11 28 в 11.42.05
Рендер Renault Megane нового поколения

Машине на получившихся неофициальных картинках достался смелый и футуристичный внешний облик. 4-дверка примерила большую шестиугольную решетку радиатора с 3D-узором, которая пересекается с ультратонкими геометрическими дневными ходовыми огнями и необычными фарами. 

Кузов автомобиля приобрел динамичные линии, а корма обзавелась раздвоенными блоками задних фонарей и дверью багажника с выштамповками.

Снимок экрана 2025 11 28 в 11.42.30
Рендер Renault Megane нового поколения

По какому техническому сценарию пройдет модернизация бензинового и дизельного Renault Megane пока неизвестно. Нынешние версии этой модели комплектуются 1,3-литровым турбобензиновым мотором TCe мощностью 140 лошадиных сил, а также турбодизелем на 1,5-литра Blue dCi на 115 «сил» (Megane GrandCoupe).

Коробки передач в случае с этими моделями сейчас можно выбирать между 6-скоростной «механикой» или 7-диапазонным «роботом» EDC с двумя сцеплениями.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Nissan выпустит новый кроссовер «за копейки»: раскрыты его...

Раскрыты свежие подробности о новом компактном кроссовере Mercedes

Самый продаваемый автомобиль Кореи удивит внешним видом в...

Fiat показал электрический Grande Panda в самой «бедной»...

Toyota запускает программу обновления Crown в честь 70-летия...

Новый 7-местный кроссовер Honda BR-V N7X Edition вызвал...

Автомобилем года по версии Top Gear стал новейший...

Легендарный седан Honda научили выглядеть как американский маслкар

Лонг-кроссовер Honda Grand Pilot показан на спекулятивных изображениях

В Россию обещают привезти Suzuki, которую все будут...

У бюджетника Toyota Starlet вот-вот появится современный преемник...

Hyundai Tucson не узнают в новом поколении

Nissan Skyline GT-R превратили в подставку под салфетки...

Новый Mitsubishi Pajero может выйти уже в 2027...

Peugeot 3008 может с рестайлингом удивить новой внешкой...

Бюджетный 7-местный минивэн Toyota, сшитый из Suzuki, пережил...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+