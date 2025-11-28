Раскрыты свежие подробности о новом компактном кроссовере Mercedes

Компания Mercedes-Benz продолжает подготовку к дебюту преемника компактного кроссовера GLA. Недавно эта модель штутгартского автопроизводителя была замечена на тестах, а теперь о ней раскрыли свежие подробности.

Портал «Motor1» утверждает, что презентация нового GLA состоится во второе половине 2026 года. В третьем поколении эта модель Mercedes-Benz будет построена на новой платформе MMA, предназначенной для электрифицированных машин.

«Паркетник» может пережить серьезную переделку внешности, обзаведясь большой радиаторной решеткой с подсветкой и ярко выраженными вертикальными линиями. Машине также будут положены узкие фары с интегрированными в них трехлучевыми звездами и переделанные задние фонари.

Рендер нового поколения Mercedes-Benz GLA

Линия крыши будет плавно ниспадать к двери багажника, придавая кроссоверу почти купеобразный силуэт, а дополнят образ автомобиля потайные дверные ручки.

В салоне реформенный GLA обещает обзавестись новой передней панелью в стиле CLA третьей генерации. В нее будет интегрирован большой цифровой дисплей MBUX Hyperscreen, которому предстоит состоять сразу из трех экранов: 10,25-дюймовой виртуальной панели приборов, 14,6-дюймового тачскрина мультимедийной системы и опционального 14-дюймового «плавающего» дисплея.

Цифровой дисплей Mercedes MBUX Hyperscreen

На первых порах, когда кроссовер выйдет в продажу (в конце 2026 года), оснащать новый Mercedes GLA, по слухам, будут электромоторами. Машину предложат как в одномоторной заднеприводной модификации, так и в двухмоторной полноприводной. Их мощность составит от 224 до 354 лошадиных сил.

В 2027 году у GLA появятся гибридная силовая установка на базе 1,5-литровых ДВС.