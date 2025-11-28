Toyota запускает программу обновления Crown в честь 70-летия модели

Toyota объявила о запуске специальной программы, в рамках которой проведет обновление всей линейки моделей Crown в честь 70-летия. Kinto Factory 70th Anniversary Service Program охватит все модели современного семейства «Краун», добавив им элементы, связанные с юбилеем этого названия, а также расширив их оснащение.

Изначально в программу модернизации Kinto Factory входили только Crown Crossover и Crown Sport, но теперь в нее также включен Crown Sedan. Впоследствии аналогичные доработки будут доступны также для универсала Crown Estate.

Toyota Crown Sedan

Все машины «Краун» получат в рамках юбилея боковые шильдики 70th Anniversary, подсветку околодверного пространства, 20-дюймовые многоспицевые матово-черные колеса и ряд других элементов внешнего декора.

Доработки для Crown 70th Anniversary Special Upgrade Package

Внутри автомобилей расположится «хрустальный» селектор переключения передач с логотипом 70th Anniversary и будет задействована 2-цветная черно-коричневая глянцевая кожаная обивка.

Слева – салон простого Crown, справа – доработанного в честь 70-летия модели

Полный пакет доработок 70th Anniversary Special Upgrade Package обойдется покупателям любой модели из семейства Crown в 893 тысячи иен (47 тысяч рублей).

Ряд элементов можно будет приобрести отдельно от пакета. Заниматься превращением машин «Краун» в «юбилейные» предстоит официальным дилерам «Тойоты».