Автомобилем года по версии Top Gear стал новейший компактный кроссовер BMW

Авторитетный британский портал «Top Gear» назвал победителя ежегодной премии «Автомобиль года». Лучшим по версии журналистов из «Туманного Альбиона» оказался компактный вседорожник BMW iX3.

Автомобиль поразил судей «лучшей в своем классе динамикой и различными инновациями», а также удивил их своими характеристиками, запасом хода, технологиями и дизайном.

Напомним, BMW iX3 стал первой моделью из новой эры BMW Neue Klasse. Машина построена на основе одноименного концепт-кара, который, в свою очередь, отсылает к оригинальным седанам и купе баварской марки из 60-х.

BMW iX3

Премьера кроссовера состоялась в сентябре этого года. «Паркетник» никак не связан ни внешне, ни технически с популярным BMW X3, представляя собой совершенной новый автомобиль, да еще и полностью электрический.

Его длина составляет 4782 мм, а расстояние между осями равно 2897 мм. Клиренс – 176 мм.

В качестве платформы BMW iX3 использует отдельную архитектуру с электрической начинкой шестой генерации, поддерживающей напряжение 800 вольт.

Платформа BMW iX3

На первых порах машина будет представлена только в версии 50 xDrive. Максимальная мощность электрической системы в ней составит 469 лошадиных сил и 645 Нм крутящего момента.

С места до 100 километров в час «паркетник» будет разгоняться за 4,9-секунды, а его «максималка» расположится на отметке в 210 км/ч. Запас хода по циклу WLTP машины будет равен 805 километрам.

Интерьер BMW iX3

Предзаказы на BMW iX3 в Европе уже стартовали. За кроссоверы просят от 67 тысяч евро (6 миллионов 100 тысяч рублей).