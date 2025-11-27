ДомойАвтоновости сегодняАвтомобилем года по версии Top Gear стал новейший компактный кроссовер BMW

Автомобилем года по версии Top Gear стал новейший компактный кроссовер BMW

Текст: Алексей Шмидт
Авторитетный британский портал «Top Gear» назвал победителя ежегодной премии «Автомобиль года». Лучшим по версии журналистов из «Туманного Альбиона» оказался компактный вседорожник BMW iX3.

Автомобиль поразил судей «лучшей в своем классе динамикой и различными инновациями», а также удивил их своими характеристиками, запасом хода, технологиями и дизайном.

Напомним, BMW iX3 стал первой моделью из новой эры BMW Neue Klasse. Машина построена на основе одноименного концепт-кара, который, в свою очередь, отсылает к оригинальным седанам и купе баварской марки из 60-х. 

BMW iX3

Премьера кроссовера состоялась в сентябре этого года. «Паркетник» никак не связан ни внешне, ни технически с популярным BMW X3, представляя собой совершенной новый автомобиль, да еще и полностью электрический.

Его длина составляет 4782 мм, а расстояние между осями равно 2897 мм. Клиренс – 176 мм. 

В качестве платформы BMW iX3 использует отдельную архитектуру с электрической начинкой шестой генерации, поддерживающей напряжение 800 вольт. 

Платформа BMW iX3

На первых порах машина будет представлена только в версии 50 xDrive. Максимальная мощность электрической системы в ней составит 469 лошадиных сил и 645 Нм крутящего момента.

С места до 100 километров в час «паркетник» будет разгоняться за 4,9-секунды, а его «максималка» расположится на отметке в 210 км/ч. Запас хода по циклу WLTP машины будет равен 805 километрам.  

Интерьер BMW iX3

Предзаказы на BMW iX3 в Европе уже стартовали. За кроссоверы просят от 67 тысяч евро (6 миллионов 100 тысяч рублей).

Фото:BMW
ИСТОЧНИК:Top Gear

