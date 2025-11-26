ДомойАвтоновости сегодняСемейный SUV-хит Nissan показали во всей красе в новом поколении

Семейный SUV-хит Nissan показали во всей красе в новом поколении

Текст: Ростислав Архипов
Снимок экрана 2025 11 26 в 11.31.34

Ключевая модель в SUV-сегменте для компании Nissan – кроссовер X-Trail (в США Rogue) – продается с начала 20-го века. На данный момент в строю пребывает четвертое поколение этой модели, которое осенью 2023 года прошло через обновление. А теперь для семейного бестселлера-кроссовера готовится плановый переход в следующую генерацию.

По какому сценарию оно может пройти недавно показала независимая студия дизайна «Digimods Design», полагающая, что этот японский вседорожник ждут радикальные перемены во внешности.

Снимок экрана 2025 11 26 в 11.32.00
Спекулятивный рендер нового поколения Nissan X-Trail

От следующего X-Trail ожидают полностью переделанной лицевой части кузова с измененными фарами и дневными ходовыми огнями в стиле пчелиных сот, решетки радиатора, срисованной с нового минивэна Elgrand, переделанных боковин и кормы с большим сквозным блоком фонарей.

Ранее сообщалось, что модернизированный семейный «паркетник» Nissan увеличится в размерах и приблизится по габаритам к будущему конкуренту Mazda CX-60.

Снимок экрана 2025 11 26 в 11.31.19
Спекулятивный рендер нового поколения Nissan X-Trail

Вместе с новым дизайном следующий «Икс Трейл» обещает преобразиться и в техническом плане.

Инсайдеры пишут о том, что машине будет положена гибридная система e-Power третьей генерации с низким расходом топлива (от 4,7-литров до 5,1-литра бензина на 100 км) и увеличенной производительностью.

Сроки премьеры нового Nissan X-Trail пока не оглашаются, но, скорее всего, презентация машины состоится в течение 2026 года.

Фото:Digimods Design

