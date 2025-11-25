ДомойАвтоновости сегодняБюджетный спорткар Suzuki с кофейным названием вернется в неожиданном виде

Бюджетный спорткар Suzuki с кофейным названием вернется в неожиданном виде

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
1738723107 1024x541 1

В 1998 году компания Suzuki остановила продажи своего компактного двухдверного заднеприводного автомобиля Cappuccino. С тех пор намеков на то, что такой родстер может вернуться модельную линейку японского автопроизводителя, не было. Однако не так давно в прессе начали ходить слухи о планах Suzuki навязать конкуренцию Mazda MX-5.

По информации инсайдеров, в случае возрождения Cappuccino будет заметным образом отличаться от оригинального автомобиля, который по размерам соответствовал сегменту кей-каров.

Машина увеличится и должна достигнуть тех же габаритов, что и ее потенциальный оппонент в лице Mazda MX-5 с длиной в 3,9-метра и колесной базой в 2,3-метра.

S 2 800x480 1
Оригинальный Suzuki Cappuccino

Японская пресса пишет, что разрабатывать с нуля свой новый спорткар «Сузуки» не будет. Вместо этого компания организует сотрудничество с Toyota. У нее для возрожденного Cappuccino могут заимствовать также и двигатель.

В качестве мотора от Toyota, который хотят разместить под капотом нового недорогого спортивного автомобиля Suzuki, называют 1,3-литровый 3-цилиндровый турбированный двигатель или атмосферную «четверку» на 1,6-литра. 

222 1 1
Рендер нового поколения Suzuki Cappuccino

Мощность будет передаваться исключительно на задние колеса, а список трансмиссий включит в себя как «механику», так и «автомат». 

Подробностей о том, как может выглядеть новый Cappuccino, сейчас нет, но, скорее всего, дизайн машины будет связан с внешностью других популярных моделей Suzuki, в том числе свежего Swift. 

Презентовать автомобиль могут в конце 2026 – начале 2027 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Goo-net, Suzuki

Читайте также:

Последние новости:

Новый Subaru Levorg поразит агрессивным миджем

Toyota обновила свой просторный и доступный универсал

Воры в Канаде обожают Toyota RAV4 и это...

Следующий Mitsubishi Outlander может оказаться серийным воплощением концепта...

Новый Kia Sorento обещает утереть нос китайским конкурентам

Японский кроссовер-бестселлер Toyota Harrier скоро изменится до неузнаваемости

Лучшей маркой кроссоверов оказалась не Toyota и даже...

Возрожденная Toyota Celica удивит футуристичной внешностью суперкара

Знаменитый раллийный Ford Escort WRC из 90-х уйдет...

Единственный в мире полицейский Toyota Crown Sport показали...

Mercedes-Benz S-Class нового поколения: как он будет выглядеть

5-метровый кроссовер Toyota Grand Highlander показался в новом...

Разоблачение нашумевшего слуха: подголовники автомобилей не предназначены для...

Двигатель Mazda Skyactiv-G назвали одним из самых крепких...

Новый Honda HR-V e:HEV испытали в «Лосином тесте»

Раскрыт Volkswagen, который роскошнее, чем Mercedes-Benz, но при...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+