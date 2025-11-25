Бюджетный спорткар Suzuki с кофейным названием вернется в неожиданном виде

В 1998 году компания Suzuki остановила продажи своего компактного двухдверного заднеприводного автомобиля Cappuccino. С тех пор намеков на то, что такой родстер может вернуться модельную линейку японского автопроизводителя, не было. Однако не так давно в прессе начали ходить слухи о планах Suzuki навязать конкуренцию Mazda MX-5.

По информации инсайдеров, в случае возрождения Cappuccino будет заметным образом отличаться от оригинального автомобиля, который по размерам соответствовал сегменту кей-каров.

Машина увеличится и должна достигнуть тех же габаритов, что и ее потенциальный оппонент в лице Mazda MX-5 с длиной в 3,9-метра и колесной базой в 2,3-метра.

Оригинальный Suzuki Cappuccino

Японская пресса пишет, что разрабатывать с нуля свой новый спорткар «Сузуки» не будет. Вместо этого компания организует сотрудничество с Toyota. У нее для возрожденного Cappuccino могут заимствовать также и двигатель.

В качестве мотора от Toyota, который хотят разместить под капотом нового недорогого спортивного автомобиля Suzuki, называют 1,3-литровый 3-цилиндровый турбированный двигатель или атмосферную «четверку» на 1,6-литра.

Рендер нового поколения Suzuki Cappuccino

Мощность будет передаваться исключительно на задние колеса, а список трансмиссий включит в себя как «механику», так и «автомат».

Подробностей о том, как может выглядеть новый Cappuccino, сейчас нет, но, скорее всего, дизайн машины будет связан с внешностью других популярных моделей Suzuki, в том числе свежего Swift.

Презентовать автомобиль могут в конце 2026 – начале 2027 года.