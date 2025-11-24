ДомойАвтоновости сегодняMercedes-Benz S-Class нового поколения: как он будет выглядеть

Mercedes-Benz S-Class нового поколения: как он будет выглядеть

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
all new mercedes benz s class keeps things simple doesn t exaggerate even in fantasy land 1 1

Первая генерация большого седана Mercedes-Benz S-Class появилась в 1972 году. С того времени эта модель успела добраться до седьмого по счету поколения, дебют которого датирован 2020-м годом. В ближайшее время S-Class будет обновлен, а затем его ждет плановый переход в восьмое поколение.

Как этот популярный роскошный седан может измениться в совершенно новой итерации пофантазировал турецкий цифровой художник с YouTube-канала «Evren Ozgun Spy Sketch», показавший следующую «эску» на первых рендерах.

all new mercedes benz s class keeps things simple doesn t exaggerate even in fantasy land 6 1
Рендеры 8 поколения Mercedes-Benz S-Class

Спереди новый S-Class было решено наделить совершенно новой радиаторной решеткой со светодиодной пиксельной подсветкой, как у Mercedes-Benz GLC и концепт-кара Vision Iconic Grand Tourer.

Ее размеры оказались чуть компактнее, чем у обозначенных моделей, чтобы освободить место для воздухозаборников в бампере, а наполнение было изменено, позволяя использовать все типы силовых установок: от бензиновых и дизельных до подключаемых гибридов и 100-процентных электромоторов. 

Классический профиль S-Class в рендерах его восьмого поколения остался неизменным, но корма была обновлена за счет появления новых узких задних светодиодных фонарей.

all new mercedes benz s class keeps things simple doesn t exaggerate even in fantasy land 2 1
Рендер 8 поколения Mercedes-Benz S-Class

Двойные выхлопные патрубки седана на спекулятивных изображениях указывают на то, что их автор ждет от машины наличия под капотом двигателя внутреннего сгорания или гибридной силовой установки (PHEV).

Презентовать Mercedes-Benz S-Class следующей генерации собираются, по слухам, в 2028 году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Evren Ozgun Spy Sketch/Youtube

Читайте также:

Последние новости:

5-метровый кроссовер Toyota Grand Highlander показался в новом...

Разоблачение нашумевшего слуха: подголовники автомобилей не предназначены для...

Двигатель Mazda Skyactiv-G назвали одним из самых крепких...

Новый Honda HR-V e:HEV испытали в «Лосином тесте»

Раскрыт Volkswagen, который роскошнее, чем Mercedes-Benz, но при...

В Китае разработали микроквартиру на колесах, которая стоит...

Легендарный минивэн Mitsubishi оказался лучше Toyota, Honda и...

Новый Mitsubishi Pajero Mini урежут во внедорожных способностях

Популярный минивэн Nissan готов измениться в промежуточном рестайлинге

Уходящая обновленная Mitsubishi Delica D:5 вызвала ажиотаж: очередь...

3 немецких бренда делают самые надежные машины

В Россию привезли премиальный полноразмерный седан с самыми...

Новый минивэн Toyota Voxy стал спортивнее благодаря боди-киту...

Замену самого доступного кроссовера Mazda CX-3 показали на...

Японский грузовичок превратили в комфортную хижину на колесах...

В Volkswagen не считают, что сенсорные кнопки в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+