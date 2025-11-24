Mercedes-Benz S-Class нового поколения: как он будет выглядеть

Первая генерация большого седана Mercedes-Benz S-Class появилась в 1972 году. С того времени эта модель успела добраться до седьмого по счету поколения, дебют которого датирован 2020-м годом. В ближайшее время S-Class будет обновлен, а затем его ждет плановый переход в восьмое поколение.
Как этот популярный роскошный седан может измениться в совершенно новой итерации пофантазировал турецкий цифровой художник с YouTube-канала «Evren Ozgun Spy Sketch», показавший следующую «эску» на первых рендерах.
Спереди новый S-Class было решено наделить совершенно новой радиаторной решеткой со светодиодной пиксельной подсветкой, как у Mercedes-Benz GLC и концепт-кара Vision Iconic Grand Tourer.
Ее размеры оказались чуть компактнее, чем у обозначенных моделей, чтобы освободить место для воздухозаборников в бампере, а наполнение было изменено, позволяя использовать все типы силовых установок: от бензиновых и дизельных до подключаемых гибридов и 100-процентных электромоторов.
Классический профиль S-Class в рендерах его восьмого поколения остался неизменным, но корма была обновлена за счет появления новых узких задних светодиодных фонарей.
Двойные выхлопные патрубки седана на спекулятивных изображениях указывают на то, что их автор ждет от машины наличия под капотом двигателя внутреннего сгорания или гибридной силовой установки (PHEV).
Презентовать Mercedes-Benz S-Class следующей генерации собираются, по слухам, в 2028 году.