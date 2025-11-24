Mercedes-Benz S-Class нового поколения: как он будет выглядеть

Первая генерация большого седана Mercedes-Benz S-Class появилась в 1972 году. С того времени эта модель успела добраться до седьмого по счету поколения, дебют которого датирован 2020-м годом. В ближайшее время S-Class будет обновлен, а затем его ждет плановый переход в восьмое поколение.

Как этот популярный роскошный седан может измениться в совершенно новой итерации пофантазировал турецкий цифровой художник с YouTube-канала «Evren Ozgun Spy Sketch», показавший следующую «эску» на первых рендерах.

Рендеры 8 поколения Mercedes-Benz S-Class

Спереди новый S-Class было решено наделить совершенно новой радиаторной решеткой со светодиодной пиксельной подсветкой, как у Mercedes-Benz GLC и концепт-кара Vision Iconic Grand Tourer.

Ее размеры оказались чуть компактнее, чем у обозначенных моделей, чтобы освободить место для воздухозаборников в бампере, а наполнение было изменено, позволяя использовать все типы силовых установок: от бензиновых и дизельных до подключаемых гибридов и 100-процентных электромоторов.

Классический профиль S-Class в рендерах его восьмого поколения остался неизменным, но корма была обновлена за счет появления новых узких задних светодиодных фонарей.

Рендер 8 поколения Mercedes-Benz S-Class

Двойные выхлопные патрубки седана на спекулятивных изображениях указывают на то, что их автор ждет от машины наличия под капотом двигателя внутреннего сгорания или гибридной силовой установки (PHEV).

Презентовать Mercedes-Benz S-Class следующей генерации собираются, по слухам, в 2028 году.