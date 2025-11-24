Двигатель Mazda Skyactiv-G назвали одним из самых крепких автомобильных моторов в мире

С момента появления в линейке автомобилей Mazda моторов Skyactiv-G в 2010 году они стали одним из столпов надежности этого бренда. Ведущие зарубежные СМИ наперебой хвалят эти двигатели за их выносливость. И даже сравнивают эти силовые агрегаты с легендарными моторами Honda K-Series.

В свежем исследовании портала «J.D.Power» говорится, что именно сочетание крепкого двигателя и остальных узлов машины позволило Mazda подняться на второе место в рейтинге надежности среди массовых брендов, опередив даже Toyota.

Mazda Skyactiv-G

Следующим шагом для «Мазды» в развитии технологии «Скайэктив» станет появление совершенно нового варианта бензинового двигателя, который инженеры из Хиросимы раньше никогда не выпускали. Речь идет о гибридной силовой установке Skyactiv-Z.

Анонс нового двигателя Mazda Skyactiv-Z

Безиново-электрический силовой агрегат станет основой для всех свежих моделей японского автопроизводителя в течение следующих 10 лет и сначала дебютирует в кроссовере CX-5 (в 2027 году), а затем появится под капотом большинства других популярных моделей бренда (от свежей Mazda3 до CX-60).

Но насколько надежным он окажется станет более-менее понятно только спустя 5-7 лет с начала его производства.