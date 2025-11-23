ДомойАвтоновости сегодняЛегендарный минивэн Mitsubishi оказался лучше Toyota, Honda и Nissan

Легендарный минивэн Mitsubishi оказался лучше Toyota, Honda и Nissan

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Журнал «BestCar» из Японии объявил результаты конкурса Japan Automotive Pinnacle, победа в котором досталась одной очень популярной модели Mitsubishi. В сегменте минивэнов лучшим оказался Delica D:5. Машине удалось в конкурентной борьбе опередить Toyota Alphard, Honda Freed и Nissan Serena.

Недавно «пятая» Delica прошла через небольшой рестайлинг, готовящий ее к полноценному переходу в следующую генерацию. Машина поменялась снаружи и внутри, но технически осталась прежней.

Mitsubishi Delica D:5

Что касается ее преемницы, появления которой ждут в ближайшие годы, то минивэн с индексом D:6 должен приобрести внешность концепт-кара D:X образца 2023 года. Автомобиль обещает оказаться более современным внутри и снаружи, стать более технологичным, а также удивить нестандартной компоновкой сидений и увеличенными размерами.

01 delicaD6 s scoop 20 21 05 large 1
Mitsubishi Delica D:6 (спекулятивный рендер)

Впервые в истории этой модели ей будет положена бензиново-электрическая система, аналогичная той, что используется в нынешнем Outlander. Правда в ее основу ляжет не 2,4-литровый бензиновый мотор кроссовера, а разработанный специально для «Делики». У него будет такой же объем, но другие характеристики.

За внедорожные качества, долгие годы обеспечивавшие модели Delica невероятную популярность в Японии, будет отвечать новейшая система полного привода S-AWC, которая пройдет через процедуру глобальной доработки.

Фото:Mitsubishi, BestCarWeb

