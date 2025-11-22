Замену самого доступного кроссовера Mazda CX-3 показали на первых изображениях

Кроссоверы Mazda за последнее десятилетие стали одними из самых желанных среди поклонников японского автопрома. Они удобны, динамичны, хорошо управляются, а самое главное – надежны.

Помимо бестселлера CX-5, который недавно сменил поколение, одним из старожилов этого сегмента в линейке компании из Хиросимы, является бюджетный паркетник CX-3.

Актуальный кроссовер Mazda CX-3

Машина продается с 2015 года и в 2025-м году празднует 10-летний юбилей. Но, по слухам, вскоре она будет заменена на совершенно новую модель, которой может достаться имя CX-20, запатентованное двумя годами ранее.

Выпуском самого доступного «паркетника» Mazda предстоит заниматься заводу в Таиланде. От самого кроссовера ждут совершенно нового дизайна, который сделает его внешний облик более динамичным и современным, а также отсылок в экстерьере и интерьере к свежему CX-5.

Рендер нового кроссовера Mazda CX-20

Чем планируется оснащать самый компактный и бюджетный кроссовер «Мазды» пока неизвестно, но инсайдеры указывают на 1,5-литровый бензиновый двигатель, вокруг которого будет построена гибридная система HEV.

Главным конкурентом для нового CX-20 на авторынке видят субкомпактный SUV Lexus LBX, построенный на базе Toyota Yaris Cross.

Как и его потенциальный соперник от Mazda, этот «паркетник» сейчас комплектуется гибридной системой на базе полуторалитрового ДВС. Ее максимальная мощность составляет 136 лошадиных сил.