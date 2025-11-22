ДомойАвтоновости сегодняЯпонский грузовичок превратили в комфортную хижину на колесах по приятной цене

Японский грузовичок превратили в комфортную хижину на колесах по приятной цене

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Компания Mishima Daihatsu, ранее специализировавшаяся на продаже и ремонте автомобилей «Дайхатсу» (суббренд Toyota), решила воспользоваться ростом популярности кемперов и начала предоставлять услуги по переоборудованию машин в автодома.

Дебютной моделью этой фирмы в новом амплуа стал кемпер, получивший название Quokka. В основу микро-квартиры на колесах лег легкий грузовичок Daihatsu Hijet, который обзавелся хоть и небольшим, но уютным внутренним пространством для жизни в дороге.

Кемпер Mishima Daihatsu Quokka

Машину назвали в честь квокки, считающегося самым счастливым животным в мире. Имя кемпера по задумке его разработчиков должно символизироваться с наслаждением отдыхом на природе.

Особенностью автодома стала специально спроектированный жилой отсек, установленный на задней грузовой платформе. Его цвет можно выбирать по своему вкусу. 

Дополнительно можно заказать выдвижной боковой тент, под которым удобно скрыться от солнца и дождя во время завтрака, обеда или ужина на открытом воздухе. 

Кемпер Mishima Daihatsu Quokka

Изюминкой жилого пространства внутри Quokka является отделка из кипариса, которая превращает его в подобие уютной хижины.

Внутреннее убранство кемпера Mishima Daihatsu Quokka

Внутри предусмотрен многофункциональный контейнер для хранения, который также можно использовать как стол или стул.

Полностью сложенные деревянные панели превращают жилой отсек кемпера в кровать длиной 1830 и шириной 1290 мм, обеспечивая комфортное спальное место для двух взрослых. Но и это еще не все.

Внутреннее убранство кемпера Mishima Daihatsu Quokka

Quokka оснащен полноценной электросистемой, позволяющей без проблем пользоваться такими приборами, как кондиционер, холодильник, телевизор и микроволновая печь. На крыше машины установлена солнечная панель мощностью 240 Вт для дополнительного питания литиевого аккумулятора. 

Внутреннее убранство кемпера Mishima Daihatsu Quokka

Приводит в движение этот автодом атмосферный бензиновый мотор объемом всего 0,66-литра, который способен работать как с МКПП, так и вариатором CVT. Мощность машины небольшая – всего 49 лошадиных сил, но существует возможность выбора привода из вариантов 2WD и 4WD.

Стоимость кемпера в Японии будет начинаться от 2 миллионов 640 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это примерно 1,3-миллиона рублей.

Фото:Mishima Daihatsu

