Новая гибридная система Mazda станет основным источником энергии для ее автомобилей в ближайшие 10 лет

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Не так давно состоялась официальная премьера нового поколения кроссовера Mazda CX-5. 

Пока популярный вседорожник японского бренда будет предлагаться с прежними классическими моторами, но впоследствии приобретет новейшую гибридную систему Skyactiv-Z, которая станет основной силовой установкой для компании из Хиросимы в течение следующих 10 лет. 

По данным японских СМИ, эта бензиново-электрическая связка станет основой силовой установкой для «Мазды» в ближайшие 10 лет. Помимо нового поколения кроссовера CX-5 ее получат также следующие Mazda3, а также кроссоверы от CX-20 до CX-90.

mazda cx 5 1283404 1
Кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения

Напомним, сейчас единственным гибридным силовым агрегатом Mazda является бензиново-электрическая установка, которую «маздовцы» заимствуют у Toyota. Новый гибридный двигатель Skyactiv-Z должен стать собственной разработкой японского автопроизводителя, в котором не будет никаких сторонних технологий.

В самой «Мазда» пока не раскрывают карты, но обещают, что ДВС, электромотор и аккумулятор в машине будут отвечать строгим нормам выбросов Евро-7. 

Благодаря технологии близкого к максимальному сгорания топлива гибридная система будет сочетать в себе высокую топливную экономичность и ходовые качества, а ее выходная мощность окажется сопоставима с актуальным 2,5-литровым турбомотором. 

Дебют новой гибридной системы Mazda Skyactiv-Z намечен на 2027 год. Первой моделью, которая ее получит, станет кроссовер CX-5.

Фото:Mazda

