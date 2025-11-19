ДомойАвтоновости сегодняRenault готовит новый гигантский гибридный кроссовер на платформе Geely

Renault готовит новый гигантский гибридный кроссовер на платформе Geely

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
renault grand koleos cupe registro dianteira

Компания Renault совместно с Geely готовятся к началу реализации нового проекта, известного как Aurora 2. Он является прямым продолжением модели Renault Grand Koleos, которая также создавался в партнерстве французского и китайского автопроизводителей. 

Производство Aurora 2, в отличие от того же «Гранд Колеос», который сейчас выпускают только в Южной Корее, хотят наладить в Бразилии.

renault grand koleos cupe registro lateral
Проект большого кроссовера Renault Aurora 2

Автомобиль будет основываться на проекте Grand Koleos, но отличится от этого вседорожника, представляющего собой «реношную» интерпретацию китайского «паркетника» Monjaro, другим дизайном, и, возможно, оснащением.

От машины ждут больших габаритов, обещающих улучшенную вместительность. Длина кроссовера может превысить 4,9-метра, а ширина и высота окажутся равны 1,9- и 1,7-метрам соответственно. 

Несмотря на крупные размеры внутри автомобиля может разместиться не три ряда, а только два ряда кресел. 

renault grand koleos cupe registro traseira
Проект большого кроссовера Renault Aurora 2

Силовая установка переедет под капот с Renault Grand Koleos. Речь идет о гибридном агрегате на базе 1,5-литрового 3-цилиндрового 12-клапанного турбомотора с непосредственным впрыском топлива, работающем по циклу Миллера (на 150 л.с.).

Двигателю предстоит функционировать в паре с двумя электрическими моторами: генератором на 82 л.с. и тяговым электродвигателем на 136 «сил». Суммарная мощность системы достигнет 245 лошадиных сил. А литий-ионная батарея емкостью 1,62 кВт/ч обеспечит машине небольшой запас хода исключительно на электрическом приводе. 

Окончательное название нового большого кроссовера Renault, созданного в кооперации с Geely, пока не раскрывается. Выпуском машины займется завод компании в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс с 2027 года.

Фото:Соцсети

