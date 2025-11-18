Грозный конкурент Toyota Yaris Cross и Mitsubishi Xforce от Mazda рвется в бой: дебют уже в следующем году

Не так давно Mazda объявила об инвестициях в размере 150 миллионов долларов в свою производственную линию в Таиланде, где будет собирать в том числе новый бюджетный кроссовер.

Ожидается, что он получит название CX-20 (на некоторых рынках CX-3) и будет запущен в производство уже в следующем году. В основу машины, которая навяжет конкуренцию бестселлерам своего сегмента Toyota Yaris Cross и Mitsubishi Xforce, может лечь концепт-кар Vision X-Compact.

Инсайдеры из Японии сообщают, что новый CX-20 собираются построить на платформе, специально разработанной для гибридных систем.

Концепт-кар Mazda Vision X-Compact

Вариантов рассматривается сразу два – обычный мягкий гибрид на базе 1,5-литрового ДВС, а также 880-кубовый роторный мотор, использующийся в качестве генератора для гибридной установки с увеличенным запасом хода. Максимальная мощность последнего может составить до 180 лошадиных сил и 274 Нм.

Ожидается, что внешний облик компактного и недорогого кроссовера «Мазды» будет вдохновлен концепт-каром Vision X-Compact, который, в свою очередь, является развитием фирменного дизайна Kodo.

Интерьер концепт-кара Mazda Vision X-Compact

Длина машины составит до 4-метров, а в ее салоне «паркетника» могут отказаться от традиционной мультимедийной системы и оставить только цифровую комбинацию приборов.

Заменить «мультимедийку» можно будет с помощью собственного смартфона, для крепления которого на центральной консоли предусмотрят специальное место.