Представлен внедорожный автодом на базе Mercedes Sprinter, в котором не страшно потеряться в глуши

Текст: Михаил Романченко
В последние годы сегмент внедорожных кемперов, основанных на базе Mercedes Sprinter, заметно вырос. Очередным пополнением в нем оказался вездеход под названием Kiwi Edition Basecamp от одноименной компании «Kiwi», который накануне показали, но пока не вживую, а только на рендерах.

В отличие от традиционных автодомов, где жилая зона располагается внутри автомобиля, в этом кемпере жилой отсек выполнен из стекловолокна и отделен от водительской. В результате получилась машина, больше похожая на экспедиционный внедорожник, нежели на традиционный дом на колесах. 

За счет стенок толщиной 40 мм с усиленными профилями внутри кемпера достаточно тепло, а вес машины остается относительно небольшим – всего 3,1-тоны.

Рендер автодома Kiwi Edition Basecamp

Длина Kiwi Edition Basecamp составляет 6,3-метра, а высота равна 3-метрам. Сердцем автодома является U-образная обеденная зона, окруженная большими окнами с панорамным видом. 

Под гостиной располагается гараж с проходом, доступным с обеих сторон, который удобен для хранения снаряжения и багажа. Над ним размещается электрическая двухспальная кровать размером 2-метра на 1,4-метра, опускающаяся при необходимости и легко убирающаяся благодаря сервоприводу. 

Камбуз со стороны водителя оборудован мойкой из нержавеющей стали, индукционной плитой, 70-литровым компрессорным холодильником и самозакрывающимися ящиками из массива дерева. Рядом установлен шкаф во всю высоту и небольшая гардеробная. 

Рендеры автодома Kiwi Edition Basecamp

В импровизированной ванной предусмотрена система Variobad, позволяющая создать большую сплошную душевую зону, не загромождая пространство раковиной. Унитаз работает без воды, а бак для сточных вод обладает изоляцией, что позволяет его использовать в холодном климате. 

Kiwi Edition Basecamp спроектирован как автономный. Он оснащен 24-вольтовой системой с аккумулятором емкостью 200 А/ч, инвертором на 3 кВт и солнечной панелью мощностью 160 Вт. Это позволяет использовать индукционную плиту и другие приборы без подключения к внешним розеткам. 

Рендер автодома Kiwi Edition Basecamp

Отопление осуществляется за счет дизельного мотора Truma D4E, который подает теплый воздух через напечатанные на 3D-принтере вентиляционные отверстия. 

Стоимость кемпера в Германии уже объявлена. За такие автодома будут просить от 247 тысяч 500 евро (23,3-миллиона рублей) без учета цены базовой комплектации Sprinter. 

Фото:Kiwi

