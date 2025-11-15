ДомойАвтоновости сегодняПикапу Mitsubishi L200/Triton вернут «сверхпроходимую» версию Savana

Пикапу Mitsubishi L200/Triton вернут «сверхпроходимую» версию Savana

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия mitsubishitritonsavana 1

В 2023 году состоялась премьера нового поколения пикапа Mitsubishi Triton, также известного как L200. С того времени эта модель планомерно расширяет рынки сбыта и сейчас доступна в том числе в Латинской Америке. Вскоре ее покупатели в этом регионе получат эксклюзивную версию для бездорожья, которая уже предлагалась для Triton/L200 раньше. 

Речь идет о внедорожной модификации Savana. Ее премьера, по слухам, должна состояться на Международном автосалоне в Сан-Паулу на следующей неделе. Автомобиль обещает стать одним из главных экспонатов стенда Mitsubishi на этом мероприятии. 

Как и в предыдущих поколениях, Triton/L200 Savana отличится от классических пикапов Mitsubishi улучшенными внедорожными возможностями.

mitsubishitritonsavana
Новый Mitsubishi Triton/L200 в версии Savana

Машине будет положен экспедиционный багажник на крыше, специальные колесные диски, обутые в шины GoodYear Wrangler Duratrac размером 265/60R18, устойчивые к царапинам элементы отделки салона, а также шноркель, позволяющий преодолевать затопленные участки.

По традиции, кузов пикапа Triton/L200 в версии Savan будет окрашен в эффектный желтый цвет, ставший его визитной карточкой с момента первого появления в 2004 году. 

1 mitsubishi l200 triton savana modelo 2008 amarela de frente em movimento na estrada de terra 35850457 1
Оригинальный Mitsubishi Triton/L200 Savana

В новом поколении вариант «Савана» будет базироваться на самой дорогой конфигурации Triton/L200, названной Katana. Такие машины оснащаются светодиодными фарами с прожекторами и дневными ходовыми огнями, расположенными в районе капота, разделенной решеткой радиатора с пластиковыми накладками и специальной серой обивкой салона. 

Под капотом пикапа разместится 2,4-литровый турбодизель, развивающий мощность 205 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с 6-скоростным «автоматом» и системой полного привода с тремя режимами работы (2H, 4H и 4HLc).

Фото:Mitsubishi

