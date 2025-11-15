ДомойАвтоновости сегодняНовый бюджетный трехрядный кроссовер Mitsubishi получил наивысшую оценку безопасности

Новый бюджетный трехрядный кроссовер Mitsubishi получил наивысшую оценку безопасности

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия mitsubishi destinator side view 193987 1

Летом этого года Mitsubishi представила новый 3-рядный кроссовер для стран Юго-Восточной Азии. Машина получила имя Destinator и позиционируется как бюджетный «паркетник» для небогатых семей. 

На днях эта модель прошла испытания на безопасность, проводимые под эгидой азиатской организации ASEAN NCAP. И по результатам краш-тестов ей удалось заработать оценку в 5 звезд из 5 возможных.

foto destinator 01 1
Mitsubishi Destinator

В резюме испытаний указано, что кузов кроссовера Destinator поглощает энергию во время столкновений и подавляет деформацию кабины. Дополнительные баллы машине достались за наличие шести подушек безопасности, а также радиолокационной системы круиз-контроля, системы предотвращения повреждений при столкновениях, автоматического дальнего света и других. 

Напомним, продажи в Индонезии Mitsubishi Destinator начались в июле этого года. 20 ноября машина станет доступна на Филиппинах, а затем выйдет на другие рынки Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке, Ближнего Востока и Африки. В конечном счете кроссовер будет доступен в 70 странах мира.

JOCCUlgBbu 1
Интерьер Mitsubishi Destinator

Сейчас «Дестинатор» предлагается исключительно с 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором на 163 лошадиные силы и 220 Нм. Ассистирует ему вариатор и безальтернативный передний привод.

В Индонезии за машину просят от 385 тысяч местных рупий или примерно 1,8-миллиона рублей по нынешнему курсу.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

Сводный брат Hyundai Creta от Kia вот-вот сменит...

Пикапу Mitsubishi L200/Triton вернут «сверхпроходимую» версию Savana

Новая Hyundai Elantra показана без маскировки

Коммерческий минивэн Nissan превратили в комфортабельное жилище на...

Новое исследование доказывает, что у кроссоверов Toyota не...

Известный немецкий экономист предлагает продать BMW, VW и...

Седан одного из самых «крепких» японских брендов оценили...

Новый Subaru Forester STI показан на первых изображениях

Новый минивэн-внедорожник Toyota грозит положить на лопатки Mitsubishi...

Hyundai Palisade признали лучшим семейным автомобилем

Хардкорную версию Nissan Patrol тестируют в Австралии

Дебютный SUV компании McLaren не будет «электричкой»

Популярные японские кей-кары научились превращать в уютные микро-квартирки...

В России опять продают конкурента Lada Largus от...

Nissan готовит собственный аналог Lada Largus

Новый Mitsubishi Pajero обещает сохранить прочность и возможности...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+