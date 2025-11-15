Новый бюджетный трехрядный кроссовер Mitsubishi получил наивысшую оценку безопасности

Летом этого года Mitsubishi представила новый 3-рядный кроссовер для стран Юго-Восточной Азии. Машина получила имя Destinator и позиционируется как бюджетный «паркетник» для небогатых семей.

На днях эта модель прошла испытания на безопасность, проводимые под эгидой азиатской организации ASEAN NCAP. И по результатам краш-тестов ей удалось заработать оценку в 5 звезд из 5 возможных.

Mitsubishi Destinator

В резюме испытаний указано, что кузов кроссовера Destinator поглощает энергию во время столкновений и подавляет деформацию кабины. Дополнительные баллы машине достались за наличие шести подушек безопасности, а также радиолокационной системы круиз-контроля, системы предотвращения повреждений при столкновениях, автоматического дальнего света и других.

Напомним, продажи в Индонезии Mitsubishi Destinator начались в июле этого года. 20 ноября машина станет доступна на Филиппинах, а затем выйдет на другие рынки Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке, Ближнего Востока и Африки. В конечном счете кроссовер будет доступен в 70 странах мира.

Интерьер Mitsubishi Destinator

Сейчас «Дестинатор» предлагается исключительно с 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором на 163 лошадиные силы и 220 Нм. Ассистирует ему вариатор и безальтернативный передний привод.

В Индонезии за машину просят от 385 тысяч местных рупий или примерно 1,8-миллиона рублей по нынешнему курсу.