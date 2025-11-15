Коммерческий минивэн Nissan превратили в комфортабельное жилище на колесах за 1,1 млн рублей

Компания Nissan начнет предлагать в Японии комплект аксессуаров для трансформации коммерческого минивэна Clipper Van в кемпер. Модернизированная машина получит приставку к традиционному названию Multi Rack и начнет предлагаться на местном рынке с 27 ноября.

Главным отличием доработанного компакта Clipper Van от обычной версии этой модели станет возможность трансформации салона в жилое пространство, либо в отсек для многоцелевого использования.

Коммерческий минивэн Nissan Clipper Van

Clipper Van Multi Rack – это уже четвертый автодом, разработанный подразделением Nissan NMC Motorsports and Customization. Машина призвана сделать путешествия более приятными для любителей активного отдыха.

Кемпер на базе Clipper Van обладает длиной в 3,4-метра, шириной в 1,5-метра и высотой в 1,9-метра. Расстояние между его осями равно 2,3-метрам.

Nissan Clipper Van в кемпер-версии

Его отличительными особенностями являются стальная рама, крестообразная перфорированная пластина, два типа специальных кронштейнов и спецпол в заднем отсеке, устойчивый к пятнам и грязи.

Положение кронштейнов можно гибко регулировать в зависимости от потребностей, а также использовать имеющиеся в продаже крючки.

То же самое касается пространства внутри, которое можно организовывать для различных сценариев применения, будь то отдых, развлечения или доставка, а также мобильная торговля.

Трансформируемый салон кемпера Nissan Clipper Van

Для машины доступен складной матрас из водостойкого и водоотталкивающего материала «Кордура». В сложенном виде он превращается в удобную кровать длиной 180 см и шириной 117 см, на которой могут разместиться до двух взрослых для отдыха и ночевки в машине.

Под капотом импровизированного автодома Nissan располагается его стандартный 0,66-литровый двигатель, работающий в атмосферном и турбированном вариантах.

Его мощность составляет 49 и 64 лошадиные силы соответственно, а в качестве трансмиссии используется вариатор CVT. Привод можно выбирать из версии 2WD и 4WD.

Стоимость нового кемпера «Ниссан» в Японии будет стартовать от 2 миллионов 106 тысяч 500 иен (1 миллион 100 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту).