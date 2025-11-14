ДомойАвтоновости сегодняHyundai Palisade признали лучшим семейным автомобилем

Hyundai Palisade признали лучшим семейным автомобилем

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия orig 1

В конце 2024 года Hyundai начал продажи нового поколения своего большого кроссовера Palisade в Южной Корее, а в течение 2025 года последовательно расширял список рынков сбыта этой флагманской SUV-модели.

Автомобиль был хорошо принят во всем мире, а теперь еще и удостоился звания «Лучшей семейной машины» 2026 года. Palisade второй генерации досталась победа в конкурсе «The Buzz Awards», где этот кроссовер чествовали за качества, необходимые большим семьям.

Самым важным аспектом победы «Палисада» в «семейной» номинации стало соотношение его цены и качества, но не только.

carbuzz awards hc 06 1
Hyundai Palisade 2 поколения, признанный лучшим семейным автомобилем 2026

Авторы конкурса отметили, что Hyundai отлично понимает потребности семей. И Palisade отражает это в деталях.

В резюме жюри говорится, что трехрядная компоновка салона обеспечивает просторное внутреннее пространство для восьми пассажиров, а доступ к третьему ряду сидений удивительно прост благодаря широким дверям и складывающимся сиденьям одним нажатием.

Багажное отделение кроссовера остается внушительным даже при всех разложенных креслах, а технологичность машины зашкаливает благодаря современной, интуитивно понятной и отзывчивой цифровой панели приборов, а также мультимедийной системы. 

2026 hyundai palisade 2 1
Интерьер Hyundai Palisade 2 поколения

Портал «CarBuzz», принимавший участие в жюри этого конкурса, отметил, что даже спустя несколько лет после дебюта Palisade остается одним из самых сильных вариантов в сегменте 3-рядных кроссоверов. А его коллега по цеху из «HotCars», отметил, что машина превосходна во всем, для чего была создана: она красива, спокойна, собрана и невероятно комфортна. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

Хардкорную версию Nissan Patrol тестируют в Австралии

Дебютный SUV компании McLaren не будет «электричкой»

Популярные японские кей-кары научились превращать в уютные микро-квартирки...

В России опять продают конкурента Lada Largus от...

Nissan готовит собственный аналог Lada Largus

Новый Mitsubishi Pajero обещает сохранить прочность и возможности...

Новый легковой грузовичок Toyota удивит дизайном и комфортом на...

Следующее поколение Volkswagen Golf показали на новых изображениях

Хардкорный пикап Toyota Land Cruiser Rox может отправиться...

Кроссоверы, которые надежнее Toyota RAV4

Легендарный компактный вездеход Suzuki сделали еще лучше для...

В Токио заметили редчайший Mercedes-Benz G-Class от Moncler

В провинции КНР номерной знак CAT-8888 установил рекорд...

Популярный семейный кроссовер Nissan показали в новом виде

У нового Nissan Navara будет экстремальная воинственная версия...

Lexus официально свергнут с трона ведущего люксового бренда...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+