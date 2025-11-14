Hyundai Palisade признали лучшим семейным автомобилем

В конце 2024 года Hyundai начал продажи нового поколения своего большого кроссовера Palisade в Южной Корее, а в течение 2025 года последовательно расширял список рынков сбыта этой флагманской SUV-модели.

Автомобиль был хорошо принят во всем мире, а теперь еще и удостоился звания «Лучшей семейной машины» 2026 года. Palisade второй генерации досталась победа в конкурсе «The Buzz Awards», где этот кроссовер чествовали за качества, необходимые большим семьям.

Самым важным аспектом победы «Палисада» в «семейной» номинации стало соотношение его цены и качества, но не только.

Hyundai Palisade 2 поколения, признанный лучшим семейным автомобилем 2026

Авторы конкурса отметили, что Hyundai отлично понимает потребности семей. И Palisade отражает это в деталях.

В резюме жюри говорится, что трехрядная компоновка салона обеспечивает просторное внутреннее пространство для восьми пассажиров, а доступ к третьему ряду сидений удивительно прост благодаря широким дверям и складывающимся сиденьям одним нажатием.

Багажное отделение кроссовера остается внушительным даже при всех разложенных креслах, а технологичность машины зашкаливает благодаря современной, интуитивно понятной и отзывчивой цифровой панели приборов, а также мультимедийной системы.

Интерьер Hyundai Palisade 2 поколения

Портал «CarBuzz», принимавший участие в жюри этого конкурса, отметил, что даже спустя несколько лет после дебюта Palisade остается одним из самых сильных вариантов в сегменте 3-рядных кроссоверов. А его коллега по цеху из «HotCars», отметил, что машина превосходна во всем, для чего была создана: она красива, спокойна, собрана и невероятно комфортна.