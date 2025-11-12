ДомойАвтоновости сегодняВ Токио заметили редчайший Mercedes-Benz G-Class от Moncler

В Токио заметили редчайший Mercedes-Benz G-Class от Moncler

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Mercedes Benz x Moncler

В начале 2025 года бренд одежды Moncler, а также автопроизводитель Mercedes-Benz объявили о коллаборации, в рамках которой будет построено 20 особых внедорожников G-Class.

С тех пор ни один из таких автомобилей не был замечен вживую, но накануне редчайший «Гелендваген» все же удалось заснять на одной из парковок Токио.

На снимке, опубликованном в соцсети Reddit, запечатлен G-Class в лимитированной модификации «Past II Future». Машину припарковали на одной из фешенебельных улиц японской столицы, где она соседствовала с другими роскошными автомобилями и практически не выделялась на их фоне.

Moncler G Class in Tokyo
Редкий экземпляр Mercedes-Benz G-Class Past II Future от Moncler на первом живом фото

Каждый из экземпляров спецверсии G-Class «Past II Future» был создан на базе моделей G 450 d и G 500. Машины отличаются переработанной двухцветной схемой окраски (кузов зеленого и серого цветов), а также клетчатой обивкой салона, отражающей винтажную американскую эстетику коллекции одежды Moncler.

В комментариях к посту с фотографией редкого «Гелика» многие пользователи отметили, что машина выглядит слишком просто, но с этим согласились не все.

Mercedes Benz x Moncler by NIGO
Фото с презентации Mercedes-Benz G-Class Past II Future от Moncler

Один из комментаторов даже в шутку предложил тем, кто называет автомобиль обычным, обратить внимание на варианты Brabus и Mansory, славящиеся своим вычурным тюнингом.

Фото:Reddit, Moncler

