«Гостиничный номер на колесах» на базе микровэна Daihatsu продают в Японии дешевле 2 млн рублей

Спрос на недорогие автодома растет во всем мире и Япония здесь не исключение. Недавно один из крупных местных производителей таких машин – компания Crest Vehicle – представила новый легкий кемпер под названием Li Vin Glide.

Автомобиль интересен тем, что несмотря на доступную цену и небольшие размеры может предложить своим владельцам очень просторный, хорошо оснащенный и комфортный жилой отсек в сравнении со всеми конкурентами.

Жилой отсек кемпера Li Vin Glide

В основе автодома лежит компактвэн Daihatsu Atrai, внутреннее убранство которого было полностью модернизировано за счет использования модульной конструкции сидений и вспомогательных элементов трансформируемой мебели.

Жилой отсек кемпера Li Vin Glide

В зависимости от сценария использования салон машины можно переделывать на собственный лад, превращая из подобия гостиной в спальню и обратно.

Кондиционер кемпера Li Vin Glide

В базовую комплектацию кемпера входит 12-вольтовый холодильник, а опционально предлагается 12-вольтовый кондиционер, незаменимый для летних ночевок в машине. Когда последний не используется, его можно скрыть специальным фасадом.

В стартовой версии можно рассчитывать на литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 200 А/ч с функцией подогрева, который можно расширить до 400 А/ч, синусоидальный инвертор мощностью 2000 Вт, зарядное устройство с током 50А и внешняя зарядка на 20 А.

Инвертор кемпера Li Vin Glide

Кроме того, в Li Vin Glide его создатели продумали просторное и удобное багажное отделение. При разложенных сиденьях лицом к лицу под ними располагается съемный ящик для хранения, который можно использовать в том числе для организации спальных мест в автомобиле.

Места хранения кемпера Li Vin Glide

Стоимость мини-автодома в Японии стартует от 3 миллионов 630 тысяч иен (примерно 1,9-миллиона рублей).