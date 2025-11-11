Новая Mazda2 может оказаться мини-копией кроссовера CX-5 

Mazda рассматривает возможность начала работ над следующем поколением своего компактного хэтчбека Mazda2. Текущая итерация этой бюджетной модели была выпущена в 2014 году, но обновилась в 2019 и 2023 году и сейчас представляет собой относительно современный автомобиль.

Однако в свете ужесточения норм выбросов и изменений в структуре мирового авторынка автопроизводитель из Хиросимы, похоже, размышляет над тем, какой должна быть преемница «двойки».

Изначально считалось, что новая Mazda2 будет объединена с компактным кроссовером CX-3 следующего поколения, однако если верить последним слухам, план был пересмотрен.

Концепт-кар Mazda Vision X-Compact

Японский портал «Goo-net Scoop» пишет, что руководство Mazda планирует переосмыслить проект Mazda2 и не избавляться от хэтчбека в пользу субкомпактного кроссовера, который уже находится в разработке.

Вместо этого эта модель может сохраниться в виде самостоятельного городского хэтчбека-кроссовера, который по дизайну имеет шансы оказаться очень близким к свежей генерации «паркетника» CX-5.

Намек на новую «двойку» был дан на автосалоне в Токио (JMS-2025), когда «Мазда» показала прототип Vision X-Compact (фото выше). Ожидается, что именно эта концепция будет отражена в дизайне следующей Mazda2.

Рендер нового поколения Mazda2

Форм-фактор автомобиля должен оказаться примерно прежним, как у нынешней 5-дверки, но, возможно, его дорожный просвет и высота кузова будут немного увеличены.

Что касается «техники», силовая установка машины, по слухам, окажется аналогичной кроссоверу CX-3 нового поколения. Это позволит заметно сэкономить на разработке модели.

Презентовать следующую генерацию Mazda2 могут в течение ближайших нескольких лет.