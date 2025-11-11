ДомойАвтоновости сегодняНовая Mazda2 может оказаться мини-копией кроссовера CX-5 

Новая Mazda2 может оказаться мини-копией кроссовера CX-5 

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
1762482749 1024x598 1

Mazda рассматривает возможность начала работ над следующем поколением своего компактного хэтчбека Mazda2. Текущая итерация этой бюджетной модели была выпущена в 2014 году, но обновилась в 2019 и 2023 году и сейчас представляет собой относительно современный автомобиль. 

Однако в свете ужесточения норм выбросов и изменений в структуре мирового авторынка автопроизводитель из Хиросимы, похоже, размышляет над тем, какой должна быть преемница «двойки».

Изначально считалось, что новая Mazda2 будет объединена с компактным кроссовером CX-3 следующего поколения, однако если верить последним слухам, план был пересмотрен.

mazda vision x compact ext 02 69003b45af046
Концепт-кар Mazda Vision X-Compact

Японский портал «Goo-net Scoop» пишет, что руководство Mazda планирует переосмыслить проект Mazda2 и не избавляться от хэтчбека в пользу субкомпактного кроссовера, который уже находится в разработке. 

Вместо этого эта модель может сохраниться в виде самостоятельного городского хэтчбека-кроссовера, который по дизайну имеет шансы оказаться очень близким к свежей генерации «паркетника» CX-5.

Намек на новую «двойку» был дан на автосалоне в Токио (JMS-2025), когда «Мазда» показала прототип Vision X-Compact (фото выше). Ожидается, что именно эта концепция будет отражена в дизайне следующей Mazda2.

22 1
Рендер нового поколения Mazda2

Форм-фактор автомобиля должен оказаться примерно прежним, как у нынешней 5-дверки, но, возможно, его дорожный просвет и высота кузова будут немного увеличены. 

Что касается «техники», силовая установка машины, по слухам, окажется аналогичной кроссоверу CX-3 нового поколения. Это позволит заметно сэкономить на разработке модели. 

Презентовать следующую генерацию Mazda2 могут в течение ближайших нескольких лет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Goo-net Scoop, Mazda

Читайте также:

Последние новости:

«Гостиничный номер на колесах» на базе микровэна Daihatsu...

Владельцы Toyota Land Cruiser J250 массово жалуются на...

Джереми Кларксон из Top Gear предсказал будущее китайского...

Маленький недорогой китайский компактвэн превратили в спартанскую микро-квартиру...

Автовладельцы жалуются на слишком яркий свет фар: виноваты...

Американец проехал на новом гибридном Toyota Land Cruiser...

Один из самых качественных хэтчбеков в мире не...

Новый легковой пикап Volkswagen для битвы с Hyundai...

«Неубиваемый» грузовичок Toyota старой школы продают в России...

3 крупных автомобильных бренда полностью отказываются от дизельных...

Минивэн-бестселлер Honda сменит поколение и обзаведется новейшим гибридным...

Обновленный кроссовер Honda ZR-V избавится от бензинового двигателя

Знаменитый рамный «вездеход» Nissan рвется в новое поколение...

Кроссовер Hyundai, который вновь попытает счастье в борьбе...

Популярный мировой грузовичок Toyota пережил кардинальные перемены

Новую Mazda6 Touring показали в виде большого и...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+