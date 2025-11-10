ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi не отказалась от мечты по возвращению Lancer Evolution

Mitsubishi не отказалась от мечты по возвращению Lancer Evolution

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
virtually revived mitsubishi lancer evo xi concept is clean and simple looks great in red 259085 1 1

В 2016 году компания Mitsubishi прекратила производство модели Lancer, причем как в обычной, так и «заряженной» модификации Evolution, которую вывели из строя даже годом ранее. С тех пор никаких официальных заявлений на тему того, что эта культовая «подогретая» модель может вернуться, не было. Однако на Токийском автосалоне 2025 года все изменилось.

Инженер Mitsubishi Каору Савасе рассказал в кулуарах выставки австралийским СМИ о том, что компания не отказалась от идеи перезагрузки Lancer «Evo». И у нее есть все инструменты для того, чтобы реализовать этот проект, однако для начала ему нужно получить «зеленый свет». 

По словам специалиста Mitsubishi, возрождение Lancer Evolution является его личной мечтой, а для того, чтобы осуществить ее на современном рынке у компании есть целый ряд разнообразных технологий.

virtually revived mitsubishi lancer evo xi concept is clean and simple looks great in red 7 1
Mitsubishi Lancer Evolution нового поколения (спекулятивный рендер)

В их числе электрификация, включая гибридные системы на базе бензина и электричества, которые Mitsubishi разработала самостоятельно для таких моделей, как кроссовер Outlander (к примеру 4-цилиндровый бензиновый ДВС, работающий в паре с двумя электромоторами).

Напомним, ранние спекуляции на тему возрождения Lancer Evolution указывали на то, что машина может вернуться с помощью партнеров Mitsubishi по альянсу Renault и Nissan.

В основу автомобиля прочили платформу «горячего» хэтчбека Megane RS и его 1,8-литровый турбомотор, разработанный инженерами «Ниссан». Однако ни один из этих домыслов впоследствии так и не вылился в реальный проект.   

Фото:Avantedesigns

