Следующее поколение кроссовера-хита Toyota Yaris Cross получит инновационный двигатель

Японский кроссовер Toyota Yaris Cross, дебютировавший в 2020 году, с момента своей премьеры стал бестселлером местного рынка. А уже спустя два года компактный SUV завоевал звание «Мировой городской автомобиль года». Сейчас все идет к тому, что Yaris Cross вскоре переживет серьезную переделку.

Японские СМИ пишут, что автомобиль может кардинально измениться внешне, а также задействовать новую техническую часть.

По информации инсайдеров, экстерьерные решения в проекте нового «Ярис Кросс» будут переняты у концепт-кара Urban SUV, представленного в 2023 году. Тот, напомним, отличался дизайном в стиле свежих Prius и Camry, а также высоким дорожным просветом и брутальной формой кузова.

Что касается силовой установки, Yaris Cross нового поколения может получить инновационный двигатель. Это 1,5-литровый бензиновый ДВС, который заменит текущий трехцилиндровый мотор аналогичного объема.

Новый двигатель окажется на 10% компактнее своего предшественника, а также получит усовершенствованную технологию сгорания.

Мотор будет совместим с гибридными и PHEV-технологиями для достижения большей экономичности.

Кроме того, у Yaris Cross сохранится версия GR Sport, ориентированная на динамичную езду. Однако в ней машина, по слухам, будет использовать текущую конфигурацию 2-литрового 4-цилиндрового ДВС.

Премьера новой генерации Toyota Yaris Cross намечена на 2027 год.