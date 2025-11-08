За новым маленьким минивэном суббренда Toyota в Японии выстроились очереди

Японский авторынок известен тем, что основную долю продаж в нем занимают кей-кары. Это небольшие автомобили длиной до 3,4-метра, на которые действуют пониженные ставки налога.

В последнее время лидером этого класса в «Стране восходящего солнца» был кейвэн Honda N-Box, но в октябре подвинуть его удалось новому поколению модели бюджетного суббренда Toyota – Daihatsu.

Daihatsu Move нового поколения

Самым продаваемым кей-каром Японии по итогам прошлого месяца оказался кейвэн Daihatsu Move. Машина перебралась в свежую генерацию в июне нынешнего года. Спрос на автомобиль настолько высок, что в октябре за ним буквально выстраивались очереди.

Японская пресса связывает успех нового Move с улучшениями, которые произошли с компактом менее полгода назад. В свежем поколении этот автомобиль получил раздвижные двери с большим проемом, оптимизированную высоту кузова и модернизированную внешность.

Daihatsu Move нового поколения

Но еще важнее оказалась его доступная ценовая политика. Машина ориентирована на базовый сегмент рынка, где предлагается в четырех комплектациях по ценам от 1 миллиона 355 тысяч 800 до 2 миллионов 24 тысяч иен (715 тысяч – 1 миллион 65 тысяч рублей).

Автомобиль построен на платформе DNGA и предлагается в Японии с атмосферными и турбированными моторами объемом 0,66-литра. Привод можно выбрать между вариантом 2WD и 4WD.

Интерьер Daihatsu Move нового поколения

В арсенал нового Daihatsu Move уже с базовой версии входит 9-дюймовый центральный сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Anroid Auto, электронный стояночный тормоз и многое другое.