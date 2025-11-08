ДомойАвтоновости сегодняЗа новым маленьким минивэном суббренда Toyota в Японии выстроились очереди

За новым маленьким минивэном суббренда Toyota в Японии выстроились очереди

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
251107 29983 1 ozoPG 1

Японский авторынок известен тем, что основную долю продаж в нем занимают кей-кары. Это небольшие автомобили длиной до 3,4-метра, на которые действуют пониженные ставки налога. 

В последнее время лидером этого класса в «Стране восходящего солнца» был кейвэн Honda N-Box, но в октябре подвинуть его удалось новому поколению модели бюджетного суббренда Toyota – Daihatsu.

251107 29983 3 jUZP0 1
Daihatsu Move нового поколения

Самым продаваемым кей-каром Японии по итогам прошлого месяца оказался кейвэн Daihatsu Move. Машина перебралась в свежую генерацию в июне нынешнего года. Спрос на автомобиль настолько высок, что в октябре за ним буквально выстраивались очереди.

Японская пресса связывает успех нового Move с улучшениями, которые произошли с компактом менее полгода назад. В свежем поколении этот автомобиль получил раздвижные двери с большим проемом, оптимизированную высоту кузова и модернизированную внешность.

251107 29983 7 j9bij 1
Daihatsu Move нового поколения

Но еще важнее оказалась его доступная ценовая политика. Машина ориентирована на базовый сегмент рынка, где предлагается в четырех комплектациях по ценам от 1 миллиона 355 тысяч 800 до 2 миллионов 24 тысяч иен (715 тысяч – 1 миллион 65 тысяч рублей).

Автомобиль построен на платформе DNGA и предлагается в Японии с атмосферными и турбированными моторами объемом 0,66-литра. Привод можно выбрать между вариантом 2WD и 4WD.

251107 29983 5 DRtLT 1
Интерьер Daihatsu Move нового поколения

В арсенал нового Daihatsu Move уже с базовой версии входит 9-дюймовый центральный сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Anroid Auto, электронный стояночный тормоз и многое другое.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Daihatsu

Читайте также:

Последние новости:

Популярный автомеханик на YouTube объяснил, почему перестал покупать...

Пикап Toyota превратился в уютную квартиру на колесах...

Nissan анонсировал новый премиальный кроссовер с гибридом e-Power...

Появились первые изображения спортивной версии Kia Seltos

На продажу выставили самый странный автомобиль Японии

Только в двух местах на Земле нет ограничений...

Новый кросс-купе Cupra Formentor обещает революцию в новом...

Роскошный аналог Toyota RAV4 удивит другим дизайном, улучшенной...

Двигатели пикапов Toyota Tundra продолжают ломаться на пробегах...

К выходу готовят новый корейский пикап для бездорожья:...

В популярном в Японии минивэне Nissan теперь можно...

Новый современный SUV Toyota трансформируется в глобальный аналог...

Любимец-внедорожник охотников и рыбаков сменит поколение к 2027...

В Японии открыли прием заказов на лимитированный брелок...

Раскрыт кроссовер уровня Lexus, но с ценой Toyota

Начались продажи популярного хэтчбека Honda с малоизвестным названием,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+