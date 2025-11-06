В Японии открыли прием заказов на лимитированный брелок с Suzuki Jimny

Suzuki Jimny – очень популярный внедорожник как в Японии, так и во многих странах мира. Машина обладает обширной фанатской базой, которая готова приобретать все, что связано с этим автомобилем.

Специально для них в Японии недавно был открыт прием заказов на лимитированный брелок с фигуркой в виде литого Suzuki Jimny. Модель разработана компанией Camshop и реалистично воссоздает внешность внедорожника в виде компактного брелока для ключей.

Помимо самой фигурки «Джимни» в 3-дверной модификации хромированного черного цвета брелок весом 71 грамм включает в себя маленькую фигурку лопаты, намекая на внедорожное назначение машины, а также специальную плашку с названием модели.

Брелок Suzuki Jimny

В общей сложности будет выпущено всего 3 тысячи экземпляров таких брелоков. Каждый из них получит индивидуальный номер и специальную подарочную коробку.

Ценник на этот аксессуар, который станет интересным подарком для любого владельца Suzuki Jimny, пока не объявлен.