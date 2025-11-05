Новый недорого автодом на базе 5-дверного Suzuki Jimny показан вживую

Компания White House Capmper разработала пакет аксессуаров для 5-дверного внедорожника Suzuki Jimny, обещающий превратить его в автомобиль, идеально подходящий для путешествий и приключений вдвоем.

Проект получил название Jimny Nomade Pop и выделяется хоть и компактным жилым отсеком, но достаточно высоким. При габаритах 3,9-метра в длину, 1,6-метра в ширину и 1,7-метра в высоту, а также колесной базе 2,6-метра, единственным параметром, который меняется в этом небольшом кемпер-внедорожнике является высота. Со сложенной крышей она достигает 1,81-метра.

Дорожный просвет остался неизменным – 210 мм, а объем багажника по-прежнему равен 211-литрам.

Главная доработка автодома на базе «Джимни» – это механизм подъемной крыши, создающий сверху дополнительное спальное место. Помимо увеличения внутреннего пространства салона отсек на крыше позволяет использовать в нем импровизированную кровать размером 202×108 см.

Другими особенностями этого механизма является подъем и складывание вручную, а также возможность размещения внутри двух взрослых, доступ через второй ряд сидений и большой проем, позволяющий переодеваться в палатке стоя.

Под капотом кемпера Jimny работает 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиные силы с крутящим моментом 130 Нм.

Кемпер-комплект и сам пятидверный внедорожник оценены в Японии в 3 миллиона 894 тысячи иен, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 48 тысяч рублей по действующему курсу.