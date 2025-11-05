ДомойАвтоновости сегодняНовый недорого автодом на базе 5-дверного Suzuki Jimny показан вживую

Новый недорого автодом на базе 5-дверного Suzuki Jimny показан вживую

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
suzuki jimny nomade pop up roof auf der japan mobility show 2025 4

Компания White House Capmper разработала пакет аксессуаров для 5-дверного внедорожника Suzuki Jimny, обещающий превратить его в автомобиль, идеально подходящий для путешествий и приключений вдвоем.

Проект получил название Jimny Nomade Pop и выделяется хоть и компактным жилым отсеком, но достаточно высоким. При габаритах 3,9-метра в длину, 1,6-метра в ширину и 1,7-метра в высоту, а также колесной базе 2,6-метра, единственным параметром, который меняется в этом небольшом кемпер-внедорожнике является высота. Со сложенной крышей она достигает 1,81-метра.

Дорожный просвет остался неизменным – 210 мм, а объем багажника по-прежнему равен 211-литрам. 

suzuki jimny nomade pop up roof auf der japan mobility show 2025 5

Главная доработка автодома на базе «Джимни» – это механизм подъемной крыши, создающий сверху дополнительное спальное место. Помимо увеличения внутреннего пространства салона отсек на крыше позволяет использовать в нем импровизированную кровать размером 202×108 см.

Другими особенностями этого механизма является подъем и складывание вручную, а также возможность размещения внутри двух взрослых, доступ через второй ряд сидений и большой проем, позволяющий переодеваться в палатке стоя. 

jimny nomade кемпер

Под капотом кемпера Jimny работает 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиные силы с крутящим моментом 130 Нм. 

Кемпер-комплект и сам пятидверный внедорожник оценены в Японии в 3 миллиона 894 тысячи иен, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 48 тысяч рублей по действующему курсу.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:White House Capmper

Читайте также:

Последние новости:

У малоизвестной Toyota по цене Lada Granta появилась...

Новый Renault Megane может вернуть себе ДВС: первые...

Уникальный экстремальный пикап Lada Niva для бездорожья продают...

Миллиардер купил Aston Martin Valkyrie, покрасил за 3,5...

Суперкар Ferrari F90S из гаража султана Брунея: о...

Популярный хэтчбек Dacia Sandero не узнают в четвертом...

Известный в России кроссовер Kia научат расходовать в...

На аукционе продадут очень редкий Lamborghini Countach

Lexus готовится к смене поколения компактного кроссовера UX

Subaru не вошла в список самых безопасных автомобилей

Porsche разработала телевизор с ценой почти в 33...

Япония лидирует в рейтинге самых долговечных автомобилей: раскрыт...

Автомобили, которые не доживут до 2026 года

В России продают два самых надежных минивэна на...

Дорогой и роскошный внедорожник Volvo XC110 показали в...

Электрический аналог Hyundai i30 показался без камуфляжа

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+