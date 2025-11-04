ДомойАвтоновости сегодняНовый Renault Megane может вернуть себе ДВС: первые изображения

Новый Renault Megane может вернуть себе ДВС: первые изображения

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Компания Renault рассматривает возможность возвращения в модель Megane двигателя внутреннего сгорания. 

О такой перспективе пишут французские СМИ, утверждая, что автопроизводитель недоволен результатами продаж нынешнего Megane, ставшего не только кроссовером, но еще и 100-процентной «электричкой».

Решение может стать поворотным моментом для этой модели, 2025-й год для которой оказался крайне трудным.

Megane E-Tech Electric был запущен в 2022 году и отошел от роли компактного седана к кроссоверу, по габаритам близкому к Captur. За первые восемь месяцев этого года продажи машины упали на 53 процента, что сильно огорчило руководство «Рено», возлагавшего на эту модель большие надежды.

1200 L la future renault mgane pourrait rintroduire un moteur thermique
Неофициальный рендер обновленного Renault Megane

Поговаривают, что сокращающийся спрос на машину может вынудить компанию вернуть в строй ДВС, но даже если это произойдет, речь не будет идти о работе двигателя внутреннего сгорания в классическом понимании.

Скорее всего новый Megane станет последовательным гибридом, в котором ДВС задействуют исключительно для подзарядки аккумулятора. 

Журнал «Auto-Moto» показал первые рендеры рестайлингового Renault Megane, на которых машина пережила точечные преображения в сравнении с нынешним кроссовером. Автомобиль примерил другие фары и новый бампер с измененными блоками светодиодных ДХО. 

Презентовать обновленный Renault Megane могут уже весной 2026 года.

Фото:Auto-Moto

