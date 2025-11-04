Новый Renault Megane может вернуть себе ДВС: первые изображения

Компания Renault рассматривает возможность возвращения в модель Megane двигателя внутреннего сгорания.

О такой перспективе пишут французские СМИ, утверждая, что автопроизводитель недоволен результатами продаж нынешнего Megane, ставшего не только кроссовером, но еще и 100-процентной «электричкой».

Решение может стать поворотным моментом для этой модели, 2025-й год для которой оказался крайне трудным.

Megane E-Tech Electric был запущен в 2022 году и отошел от роли компактного седана к кроссоверу, по габаритам близкому к Captur. За первые восемь месяцев этого года продажи машины упали на 53 процента, что сильно огорчило руководство «Рено», возлагавшего на эту модель большие надежды.

Неофициальный рендер обновленного Renault Megane

Поговаривают, что сокращающийся спрос на машину может вынудить компанию вернуть в строй ДВС, но даже если это произойдет, речь не будет идти о работе двигателя внутреннего сгорания в классическом понимании.

Скорее всего новый Megane станет последовательным гибридом, в котором ДВС задействуют исключительно для подзарядки аккумулятора.

Журнал «Auto-Moto» показал первые рендеры рестайлингового Renault Megane, на которых машина пережила точечные преображения в сравнении с нынешним кроссовером. Автомобиль примерил другие фары и новый бампер с измененными блоками светодиодных ДХО.

Презентовать обновленный Renault Megane могут уже весной 2026 года.