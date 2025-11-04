На аукционе продадут очень редкий Lamborghini Countach

В истории Lamborghini было немало громких имен, но Countach, пожалуй, самое известное в среде коллекционеров. Легендарный суперкар был сам по себе очень редким автомобилем (всего 237 штук), а его особые версии выпускались крайне небольшими тиражами.

Одна из них – LP400 S серии II вскоре отправится на аукцион в Нидерландах. Машина существует в количестве всего 105 единиц, поэтому каждый ее экземпляр крайне ценен для любой коллекции.

Lamborghini Countach LP400 S

Суперкар, выпущенный в 1980 году, окрашен в оригинальную ливрею и оснащен 3,9-литровым двигателем V12 мощностью 375 лошадиных сил. Ассистирует ему пятиступенчатая механическая коробка передач.

Когда машина была новой ее максимальная скорость составляла почти 290 километров в час, но сегодня эта цифра по замерам владельца равна 264 км/ч. С места до 100 километров в час спорткар разгоняется за 5,9-секунды.

Lamborghini Countach LP400 S

За 45 лет автомобиль успел накатать всего 65 тысяч 246 километров. Интерьер машины находится в хорошем состоянии несмотря на возраст. Единственной доработкой внутри конкретно этого Countach стала передняя панель, которую не так давно перешили в алькантару.

Интерьер Lamborghini Countach LP400 S

В описании к лоту пока нет даже ориентировочной цены, но, скорее всего, редкий Lamborghini уйдет с молотка примерно за полмиллиона долларов (порядка 40 миллионов рублей).