Lexus готовится к смене поколения компактного кроссовера UX

Премиальный суббренд компании Toyota – Lexus – постепенно выводит из продажи версии своего компактного кроссовера UX. Сначала японский автопроизводитель снял с конвейера электрическую модификацию этой модели UX300e, а теперь готовится к исчезновению ее гибридный вариант UX300h.

Как сообщают инсайдеры, прием заказов на бензиново-электрический UX прекратится уже в конце этого года. А производство машины может быть остановлено без предварительного уведомления.

Рендер нового Lexus UX

Одновременно с этим японские СМИ пишут, что работы над следующим поколением Lexus UX уже идут полным ходом. Ожидается, что реформенный «паркетник» переживет существенную внешнюю модернизацию, получив новый фирменный стиль бренда, а также обзаведется пересмотренным техническим оснащением.

Как и в предыдущем поколении, новый Lexus UX обещает оказаться близким родственником моделей Toyota C-HR и Corolla Cross. Ожидается, что в свежей генерации этот премиальный субкомпактный SUV будет предлагаться с тем же оснащением, что и в случае с обновленным C-HR.

Рендер нового Lexus UX

У своего соплатформенника новинка «Лексус» может унаследовать гибридные силовые установки на базе 1,8- и 2-литровых моторов мощностью 140 и 197 лошадиных сил соответственно, а также подключаемый бензиново-электрический агрегат (PHEV) на 223 л.с, обеспечивающий машине запас хода на электротяге до 68 километров.

В продажу новое поколение Lexus UX поступит в ближайшие несколько лет.