ДомойАвтоновости сегодняLexus готовится к смене поколения компактного кроссовера UX

Lexus готовится к смене поколения компактного кроссовера UX

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
2027 lexus nx makes scripted debut with fresh face and less excitement 2 1

Премиальный суббренд компании Toyota – Lexus – постепенно выводит из продажи версии своего компактного кроссовера UX. Сначала японский автопроизводитель снял с конвейера электрическую модификацию этой модели UX300e, а теперь готовится к исчезновению ее гибридный вариант UX300h. 

Как сообщают инсайдеры, прием заказов на бензиново-электрический UX прекратится уже в конце этого года. А производство машины может быть остановлено без предварительного уведомления.

2027 lexus nx makes scripted debut with fresh face and less excitement 5 1
Рендер нового Lexus UX

Одновременно с этим японские СМИ пишут, что работы над следующим поколением Lexus UX уже идут полным ходом. Ожидается, что реформенный «паркетник» переживет существенную внешнюю модернизацию, получив новый фирменный стиль бренда, а также обзаведется пересмотренным техническим оснащением.

Как и в предыдущем поколении, новый Lexus UX обещает оказаться близким родственником моделей Toyota C-HR и Corolla Cross. Ожидается, что в свежей генерации этот премиальный субкомпактный SUV будет предлагаться с тем же оснащением, что и в случае с обновленным C-HR.

2027 lexus nx makes scripted debut with fresh face and less excitement 4 1
Рендер нового Lexus UX

У своего соплатформенника новинка «Лексус» может унаследовать гибридные силовые установки на базе 1,8- и 2-литровых моторов мощностью 140 и 197 лошадиных сил соответственно, а также подключаемый бензиново-электрический агрегат (PHEV) на 223 л.с, обеспечивающий машине запас хода на электротяге до 68 километров.

В продажу новое поколение Lexus UX поступит в ближайшие несколько лет.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Известный в России кроссовер Kia научат расходовать в...

На аукционе продадут очень редкий Lamborghini Countach

Subaru не вошла в список самых безопасных автомобилей

Porsche разработала телевизор с ценой почти в 33...

Япония лидирует в рейтинге самых долговечных автомобилей: раскрыт...

Автомобили, которые не доживут до 2026 года

В России продают два самых надежных минивэна на...

Дорогой и роскошный внедорожник Volvo XC110 показали в...

Электрический аналог Hyundai i30 показался без камуфляжа

У Volkswagen и Audi проблемы, цели на 2025...

Совершенно новый Kia Seltos сменит облик и «технику»

Современный аналог мотора Toyota 2JZ встанет на конвейер...

В Британии активно интересуются новым китайским кроссовером, напоминающим...

Hyundai выпустит новый рамный автомобиль для бездорожья по...

Новый Audi TT показался на качественных изображениях

Китайский клон Mercedes G-Class и Land Rover Defender...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+