Электрический аналог Hyundai i30 показался без камуфляжа

Hyundai был одним из первых брендов, поверивших в электрификацию. Отправной точкой в стремлении перехода на электротягу стал его суббренд Ioniq с дебютным электрокаром «5», появившийся в 2021 году. Автомобиль тут же стал бестселлером, развязав корейскому автопроизводителю руки в этом сегменте.

Сейчас «Хендэ» готовит очередную «электричку» под субмаркой Ioniq, предвестник которой дебютировал на недавнем автосалоне в Монако. Машина получила название Concept Three, намекнув на будущее имя серийной модели – Ioniq 3.

Прототипы таких батарейных хэтчбеков уже выехали на первые тесты, но пока все они облачены в плотную маскировку. Снять его с них взялся французский журнал «Auto-Moto», полагающий, что разница между концепт-каром Concept Three и «живым» Ioniq 3 не будет кардинальной.

Рендер серийного Hyundai Ioniq 3

Экстерьер товарной «тройки» могут выполнить с оглядкой на фирменный стиль компании, прозванный «Искусством стали», наделив машину узкими дневными ходовыми огнями и отдельными квадратными основными блоками фар. Они расположатся ниже и будут заключены в необычный аэродинамичный бампер.

На место камер заднего вида придут традиционные наружные зеркала, а у дверей появятся дверные ручки (скрытого монтажа).

Прототип Hyundai Concept Three

Ожидается, что длина нового Ioniq 3 составит примерно 4,3-метра, что сделает его электрическим аналогом популярного Hyundai i30. Машина будет напрямую конкурировать с Volkswagen ID.3 и Nissan Leaf, а также Kia EV4.

В основу хэтчбека должна лечь платформа E-GMP с электрической архитектурой на 400 В. Тяговые аккумуляторы, предусмотренные этой «тележкой» (на 58 и 81 кВт/ч), обеспечат «тройке» дальность хода на одном заряде до 450 или 640 километров в зависимости от версии.

Премьера электрической пятидверки Hyundai Ioniq 3 должна состояться после лета 2026 года. Выпускать такие машины будет завод компании в Турции.