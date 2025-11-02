ДомойАвтоновости сегодняСледующий Mercedes-Benz S-Class удивит суперагрессивным видом и двухмоторной силовой установкой

Следующий Mercedes-Benz S-Class удивит суперагрессивным видом и двухмоторной силовой установкой

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Актуальное поколение Mercedes-Benz S-Class, флагманской модели немецкого бренда, было представлено в 2020 году и остается на рынке на протяжении пяти лет.

Ранее глава штутгартского автопроизводителя Ола Каллениус четко заявлял, что S-Class следующей генерации будет предлагаться как с бензиновым двигателем, так и с полностью электрической силовой установкой. 

Концепт-кар Mercedes-Benz Vision Iconic

Зарубежные СМИ предполагают, что эта модель Mercedes-Benz будет основана на концепт-каре Vision Iconic, представленном совсем недавно. И уже опубликовали ее первые рендеры.

Mercedes-Benz S-Class нового поколения (неофициальный рендер)

Изображения были подготовлены с оглядкой на шоу-кар Vision Iconic образца октября этого года. Автомобиль на них вернулся к классическому дизайну с большой решеткой радиатора, отдавая дань моделям GT 1930-х годов, а также с длинным капотом и элегантной линией крыши. 

Цифровые дизайнеры также полагают, что следующее поколение S-Class получит большую решетку радиатора с подсветкой, острые фары по бокам и трехлучевые звезды дневных ходовых огней, интегрированные в фары.

Mercedes-Benz S-Class нового поколения (неофициальный рендер)

Техническая информация о следующем S-Class пока ограничена. Ранее ходили слухи, что бензиновый вариант этой модели будет создан на базе текущей архитектуры MRA, а полностью электрический автомобиль спроектируют на новой большой платформе MB.EA. Но работа над последней «тележкой» сейчас приостановлена.

По новой информации, будущий S-Class будет использовать одну и ту же архитектуру как для бензиновых, так и для полностью электрических силовых агрегатов.

Что касается мощности, то «батарейный» седан, скорее всего, предложат в вариантах с одним или двумя двигателями. Одномоторная версия может получить мощность до 360 лошадиных сил, а двухмоторная – свыше 500 л.с.

Запас хода машины с тяговой батареей емкостью 100 кВт/ч составит от 563 до 804 километров. 

Новое поколение Mercedes-Benz S-Class дебютирует ближе к 2030 году.

Фото:Sugar Design, Mercedes-Benz

