Пикап Toyota превратился в комфортабельную гостиницу на колесах с душем, холодильником и кондиционером

Популярность активного отдыха в Японии продолжает расти. Ряды кемперов пополняет все больше автодомов, одним из которых недавно стал обновленный дом на колесах Discovery1 от местной компании JP Star.

Машина основана на базе пикапа Toyota Camroad, разработанного специально для его превращения в кемпер. Габариты кузова автодома равны 4990 мм в длину, 2000 мм в ширину и 2800 мм в высоту.

Обновленный кемпер JP Star Discovery1

Внутреннее убранство автодома напоминает скорее гостиничный номер, нежели традиционный автомобиль.

В жилом отсеке предусмотрена отделка из дерева, специальное освещение, создающее уютную атмосферу, есть гостиная с раскладным столом и Г-образным диваном-скамьей, простая кухня и даже душевая кабина с туалетом.

Обновленный кемпер JP Star Discovery1 внутри

Когда время подойдет ко сну, достаточно будет просто сложить столик и разложить диван и тогда гостиная легко превратится в двухспальную кровать.

В передней части салона также есть возможность организации спального места вторым этажом и даже предусмотрены два отдельных окошка для вентиляции.

За комфорт внутри отвечает кондиционер, а также наличие всех необходимых бытовых приборов для полноценной жизни: от микроволновой печи до холодильника.

За их питание отвечает комплект солнечных панелей, установленных на крыше на 400 Вт и блоки аккумуляторов общей емкостью 400 А/ч.

Цены обновленного автодома Discovery 1 от JP Star в Японии стартуют от 8 миллионов 500 тысяч иен или 4,4-миллионов рублей по действующему курсу.