Раскрыты машины, дошедшие до финала конкурса «Автомобиль года в Японии»

В рамках шоу Japan Mobility Show-2025 были объявлены 10 финалистов 46-го по счету конкурса «Автомобиль года в Японии» (JCOTY). Окончательные результаты будут раскрыты уже 4 декабря.
В число моделей, которые поборются за первенство в этом состязании, вошли не только машины, разработанные в Японии, но и за ее пределами: VW ID.Buzz, Peugeot 3008, Hyundai Inster, BMW 2 Series Grand Coupe, Honda Prelude, Nissan Leaf, Toyota Crown Estate, Daihatsu Move, Subaru Forester и Suzuki eVitara.
Что интересно, четыре из десяти финалистов, выбранных 60 судьями из 35 номинированных моделей, оказались чистыми электромобилями.
Одним из местных автомобилей, который имеет высокие шансы стать победителем премии «Автомобиль года в Японии», является кроссовер Suzuki eVitara. Машина появилась совсем недавно и была построена на платформе Heartect-e.
Длина кроссовера составляет 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Расстояние между осями равно 2,7-метрам. Приводит в движение «е-Витару» электромоторы мощностью от 174 лошадиных сил до 239 л.с. в зависимости от варианта привода (2WD или 4WD Allgrip-e).
Обе модификации комплектуются батареей на 61 кВт/ч, обеспечивающей «паркетнику» запас хода до 520 километров.
Напомним, в прошлом году победителем премии «Автомобиль года в Японии» стал семейный компактвэн Honda Freed.