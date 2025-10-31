Раскрыты машины, дошедшие до финала конкурса «Автомобиль года в Японии»

В рамках шоу Japan Mobility Show-2025 были объявлены 10 финалистов 46-го по счету конкурса «Автомобиль года в Японии» (JCOTY). Окончательные результаты будут раскрыты уже 4 декабря.

В число моделей, которые поборются за первенство в этом состязании, вошли не только машины, разработанные в Японии, но и за ее пределами: VW ID.Buzz, Peugeot 3008, Hyundai Inster, BMW 2 Series Grand Coupe, Honda Prelude, Nissan Leaf, Toyota Crown Estate, Daihatsu Move, Subaru Forester и Suzuki eVitara.

Финалисты конкурса JCOTY-2025

Что интересно, четыре из десяти финалистов, выбранных 60 судьями из 35 номинированных моделей, оказались чистыми электромобилями.

Одним из местных автомобилей, который имеет высокие шансы стать победителем премии «Автомобиль года в Японии», является кроссовер Suzuki eVitara. Машина появилась совсем недавно и была построена на платформе Heartect-e.

Suzuki eVitara

Длина кроссовера составляет 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Расстояние между осями равно 2,7-метрам. Приводит в движение «е-Витару» электромоторы мощностью от 174 лошадиных сил до 239 л.с. в зависимости от варианта привода (2WD или 4WD Allgrip-e).

Обе модификации комплектуются батареей на 61 кВт/ч, обеспечивающей «паркетнику» запас хода до 520 километров.

Напомним, в прошлом году победителем премии «Автомобиль года в Японии» стал семейный компактвэн Honda Freed.