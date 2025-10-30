Раскрыт Mercedes G-Class с самым большим пробегом в мире

Несмотря на то, что Mercedes-Benz G-Class сегодня считается символом роскоши и статуса, изначально эта машина создавалась как прочный внедорожник, которому не страшны практически никакие преграды на пути.

Доказать это впоследствии взялся один человек, отправившийся в главное путешествие в своей жизни через 215 стран за рулем «Гелендвагена».

Им оказался Гюнтер Хольторф, начавший свою экспедицию в декабре 1988 года. То, что начиналось как несколько лет путешествия по Африке с супругой, вскоре превратилось в 26-летнюю одиссею.

Mercedes-Benz G-Class Гюнтера Хольторфа

По пути Хольторф останавливался в самых отдаленных и труднодоступных местах мира, включая Северную Корею, где ему удалось оказаться первым жителем Запада, получившим разрешение управлять собственным автомобилем.

Верным другом в этом турне для немца стал внедорожник G-Class 300GD, оснащенный 3-литровым рядным 5-цилиндровым дизельным мотором. Максимальная мощность ДВС составляла всего 87 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент был равен 127 Нм.

Несмотря на то, что «Гелендваген» тех лет не был способен бить рекорды скорости, машина была очень надежной.

Гюнтер Хольторф на своем Mercedes-Benz G-Class

Хольторф преодолел на ней в своем путешествии почти 900 тысяч км, 250 тысяч километров из которых, согласно отчетам, были пройдены по бездорожью.

Автомобилю удалось сохранить не только свой оригинальный двигатель, но и трансмиссию, а по словам самого путешественника мощная тяга дизельного G-Class на низких оборотах облегчала перевозку вещей, включая кровать, которая использовалась для сна.

Гюнтер Хольторф и Дитер Цетше рядом с Mercedes-Benz G-Class, проехавшим почти 1 миллион км

В 2014 году G-Class (он же G-Wagen), преодолевший почти 1 миллион км, попал в Книгу рекордов Гиннеса как автомобиль, посещавший наибольшее количество стран, а также был выставлен в музее Mercedes-Benz в Штутгарте как «Гелендваген» с самым большим задокументированным пробегом в мире.