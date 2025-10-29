Известный в России кроссовер Kia вот-вот станет «злее» и технологичнее

Компактный кроссовер Kia Seltos предлагался в России практически с момента появления на мировом рынке и даже собирался у нас на заводе в Калининграде.

Сейчас в повестке находится его второе поколение, которое также может добраться до РФ, но уже, скорее всего, только серыми схемами импорта. На днях о нем появились свежие подробности.

Официальных сроков запуска Kia Seltos второй генерации пока нет, но, скорее всего, машина появится в начале 2026 года. Первоначально речь будет идти о классической версии «паркетника», но впоследствии у него появится подключаемая гибридная PHEV-модификация, дебют которой ждут в 2027 году.

Рендер второго поколения Kia Seltos

Ожидается, что новый «Селтос» получит агрессивный дизайн, новые функции и обновленные технологии, сохранив существующие варианты двигателей.

Спереди реформенному кроссоверу может достаться переделанная решетка радиатора, новый блок противотуманных фонарей, узкие и угловатые вертикальные дневные ходовые огни, а сзади другой бампер и перелицованные фонари, соединенные тонкой светодиодной полосой.

Длина автомобиля должна увеличиться почти на 100 мм, а под его капотом могут разместиться прежние 1,5-литровые атмосферные и турбированные бензиновые двигатели, а также полуторалитровый «дизель», доступный для отдельных стран.

Гибридная версия машины появится позднее. Ее состав и характеристики пока не разглашаются.