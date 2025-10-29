ДомойАвтоновости сегодняИзвестный в России кроссовер Kia вот-вот станет «злее» и технологичнее

Известный в России кроссовер Kia вот-вот станет «злее» и технологичнее

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Kia Seltos Hybrid 1

Компактный кроссовер Kia Seltos предлагался в России практически с момента появления на мировом рынке и даже собирался у нас на заводе в Калининграде.

Сейчас в повестке находится его второе поколение, которое также может добраться до РФ, но уже, скорее всего, только серыми схемами импорта. На днях о нем появились свежие подробности.

Официальных сроков запуска Kia Seltos второй генерации пока нет, но, скорее всего, машина появится в начале 2026 года. Первоначально речь будет идти о классической версии «паркетника», но впоследствии у него появится подключаемая гибридная PHEV-модификация, дебют которой ждут в 2027 году.

next gen kia seltos sp3 rendering gotcha cars 4
Рендер второго поколения Kia Seltos

Ожидается, что новый «Селтос» получит агрессивный дизайн, новые функции и обновленные технологии, сохранив существующие варианты двигателей. 

Спереди реформенному кроссоверу может достаться переделанная решетка радиатора, новый блок противотуманных фонарей, узкие и угловатые вертикальные дневные ходовые огни, а сзади другой бампер и перелицованные фонари, соединенные тонкой светодиодной полосой.

Длина автомобиля должна увеличиться почти на 100 мм, а под его капотом могут разместиться прежние 1,5-литровые атмосферные и турбированные бензиновые двигатели, а также полуторалитровый «дизель», доступный для отдельных стран.

Гибридная версия машины появится позднее. Ее состав и характеристики пока не разглашаются. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Самый маленький автомобиль в мире, прославившийся благодаря Top...

В Россию завезли вместительный японский семейный автомобиль «без...

Новый монстр-внедорожник Audi Quattro покусится на «Гелендваген» и...

Suzuki возобновит продажи вызвавшего ажиотажный спрос 5-дверного Jimny...

Грозный соперник Toyota Alphard представлен официально

Одна известная автомобильная компания доминирует в рейтинге наиболее...

Самым прибыльным брендом премиум-автомобилей является не Porsche и...

Новая Mazda3 может удивить сходством с кроссовером CX-5

Новое футуристичное кросс-купе Renault из Кореи показали на...

В кортеже Дональда Трампа в Японии заметили самую...

Новый Nissan Elgrand готовится бросить перчатку королю минивэнов...

Как машина, которую не мыли с 1977 года,...

Honda готовит самый недорогой компактный кроссовер на платформе...

Mazda выпустит роторный спорткар, который называют новым RX-7

Рестайлинг Peugeot 408 принесет ему «злую» внешность

5-метровый кроссовер Kia показал себя в свежем поколении:...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+