Suzuki возобновит продажи вызвавшего ажиотажный спрос 5-дверного Jimny Nomade в Японии 

Suzuki представила 5-дверную версию внедорожника Jimny Nomade в Японии в начале февраля этого года. В первые четыре дня количество заказов на автомобиль превысило отметку в 50 тысяч.

Такой огромный спрос вынудил автопроизводителя временно остановить прием заказов и увеличить количество выпущенных машины с 1 тысячи 200 до 3 тысяч 300 штук в месяц, но возобновлять прием заявок на покупку удлиненного «Джимни» компания до сих пор не решилась.

Suzuki Jimny Nomade

Как сообщает японская пресса, возобновление сбора заказов на хитовый Jimny Nomade на местном рынке запланировано на 30 января 2026 года.

Несмотря на попытки накопить как можно больший запас собранных машин, в «Сузуки» по-прежнему опасаются, что внедорожник рискует вновь вызвать покупательский ажиотаж и отсрочить полноценный запуск своей реализации в Японии.

Интерьер Suzuki Jimny Nomade

Напомним, Suzuki Jimny Nomade отличается от классического Jimny, который на японском рынке зовется Jimny Sierra, наличием двух дополнительных дверей сзади, а также удлиненным кузовом и колесной базой на 340 мм.

Интерьер автомобиля повторяет конфигурацию стандартной модели, а под его капотом работает тот же 1,5-литровый 4-цилиндровый атмосферный бензиновый двигатель K18B мощностью 102 лошадиные силы.

Suzuki Jimny Nomade

Он сочетается с 5-ступенчатой механической или 4-диапазонной автоматической коробкой передач.

В оснащение машины входит система полного привода AllGrip Pro и специально настроенная раздаточная трансмиссия, адаптированная для езды по сложному бездорожью.

Цена 5-дверного Suzuki Jimny на момент старта приемка заказов в начале этого года составляла в Японии минимум 2 миллиона 650 тысяч иен (примерно 1,4-миллиона рублей по нынешнему курсу).