Рестайлинг Peugeot 408 принесет ему «злую» внешность

Текст: Михаил Романченко
Копия 1200 L quel visage pour la future peugeot 408 classique ou radicale dcouvrez les deux alternatives pressenties par auto moto en vue du restylage attendu en 2026 1

Компания Peugeot представила новый кроссовер-лифтбэк с индексом 408 чуть больше трех лет назад. Автомобиль был основан на модели Citroen C5 X. Сейчас «четыреста восьмой» подошел максимально близко к потенциальному рестайлингу, обещающему этой необычной по форм-фактору машине новую внешность.

По мнению дизайнеров французского издания «Auto-Moto», показавших реформенный Peugeot 408 на неофициальных рендерах, с обновлением эта модель будет следовать стилистике компактного 308-го, с которым машина делит множество компонентов. 

peugeot 408 2026 restyling porte scopriamo novitA sorprendenti v4 834139 1280x720 1
Рендер обновленного Peugeot 408

Обновленный французский кросс-лифтбэк может примерить более современное, спортивное оформление «передка» и кормы с агрессивными экстерьерными решениями вроде узких фар с поперечными росчерками дневных ходовых огней и «зубастой» решетки радиатора, а также новых бамперов и задних фонарей.

С большой долей вероятности новому «злому» образу машины предстоит сочетаться с более производительными двигателями. 

foto 408 liftback 01 1
Актуальный Peugeot 408

Предполагается, что наиболее мощным вариантом силовой установки для свежего 408-го станет гибрид с отдачей 210 лошадиных сил, а полностью электрическая версия этой модели будет основана на тех же агрегатах, что и в E-308.

За счет увеличения емкости тяговых аккумуляторов «батарейный» 408-й может приблизиться по дальнобойности к показателям новой Tesla Model 3 и превысить запас хода в 600 километров без подзарядки.

Дебют реформенного Peugeot 408 состоится ориентировочно до конца 2025 года. 

Фото:Auto-Moto, Peugeot

