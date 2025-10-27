Mercedes-Benz S-Class не узнают в новом поколении

Компания Mercedes-Benz готовится обновить свой флагманский седан S-Class. Тестовые рестайлинговые «эски» обкатываются на общественных дорогах с начала этого года, но все они, традиционно, скрывают изменения в своей внешности под плотным камуфляжем.

Параллельно с этим проектом идут работы над совершенно новым S-Class, который обещает в одной из вариаций стать полноценным электрокаром. Как будет выглядеть такой автомобиль на днях показал цифровой дизайнер из Грузии Тедорадзе Георги, полагающий, что в свежем поколении новый S-Class получит неузнаваемую внешность.

Рендер нового поколения Mercedes-Benz S-Class

Главные перемены в экстерьере полностью нового штутгартского флагмана должны произойти в его передней части и корме. Лицевая сторона машины приобретет вместо традиционной решетки радиатора специальную заглушку, имитирующую «гриль», а также другие фары и бампер со скульптурными линиями.

Что касается задней части кузова, то там всех будут ждать перелицованные фонари, состыкованные в единый кластер, а также новый бампер и две имитации патрубков выхлопа, разведенных по сторонам.

Рендер нового поколения Mercedes-Benz S-Class

Слухи свидетельствуют о том, что новый S-Class (по крайней мере в одной из версий) станет на 100-процентов электрическим. В основу машины должна лечь архитектура MB.EA, которая позволит оснастить автомобиль электромоторами мощностью до 500 л.с., а также тяговыми батареями с запасом хода до 800 км.

Кроме того, существует вероятность, что у S-Class в новом поколении останется топливная модификация, правда подробностей о ней пока нет.

Появления машины в каком виде она бы не была реализована ждут ближе к 2028 году.