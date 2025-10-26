Новая Toyota GR Corolla показана на первых спекулятивных изображениях

ДомойАвтоновости сегодняНовая Toyota GR Corolla показана на первых спекулятивных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2027 toyota gr corolla gets another refresh feels connected to all new rav4 after that 4 1

Разработка новой генерации модели Toyota Corolla идет полным ходом. Автомобиль должен пережить модернизацию в ближайшие несколько лет, поменяв не только свою внешность, но и «технику». 

Будет у новой «Короллы» и «заряженная» модификация от Gazoo Racing (вариант GR). Как может выглядеть простая Corolla и ее «подогретая» версия накануне показал известный в интернете цифровой художник Димас Рамадан, автор YouTube-канала «Digimods Design». 

Снимок экрана 2025 10 26 в 12.57.29
Рендер новой Toyota Corolla

Эксперт по компьютерной графике уверен, что в свежей генерации «Королла» сохранит свой профиль практически неизменным, но поменяет внешность передней части кузова и кормы, приобретя другие фары и «козырек» от RAV4, а также фирменную светодиодную подсветку задних фонарей. 

2027 toyota gr corolla gets another refresh feels connected to all new rav4 after that 259499 1
Рендер новой Toyota GR Corolla

Отличительной особенностью версии GR-Corolla станут рельефный капот, оспортивленные бамперы с крупными воздухозаборниками, расширенные задние крылья, аэродинамичные боковые юбки и имитация диффузора.

Какими двигателями планируется комплектовать полностью новую «Королла» пока можно лишь строить догадки, но «подогретой» GR-модификации, скорее всего, будет положен гибридный силовой агрегат, который могут заимствовать у свежего RAV4. 

2027 toyota gr corolla gets another refresh feels connected to all new rav4 after that 6 1
Рендер новой Toyota GR Corolla

Максимальная мощность такой силовой установки в семейном кроссовере достигает 320 лошадиных сил, которых легкому и проворному хэтчбеку теоретически будет более чем достаточно. 

Сменить поколение Toyota Corolla должна в ближайшие пару лет.

Фото:Digimods Design

