Новая Toyota GR Corolla показана на первых спекулятивных изображениях

Разработка новой генерации модели Toyota Corolla идет полным ходом. Автомобиль должен пережить модернизацию в ближайшие несколько лет, поменяв не только свою внешность, но и «технику».

Будет у новой «Короллы» и «заряженная» модификация от Gazoo Racing (вариант GR). Как может выглядеть простая Corolla и ее «подогретая» версия накануне показал известный в интернете цифровой художник Димас Рамадан, автор YouTube-канала «Digimods Design».

Рендер новой Toyota Corolla

Эксперт по компьютерной графике уверен, что в свежей генерации «Королла» сохранит свой профиль практически неизменным, но поменяет внешность передней части кузова и кормы, приобретя другие фары и «козырек» от RAV4, а также фирменную светодиодную подсветку задних фонарей.

Рендер новой Toyota GR Corolla

Отличительной особенностью версии GR-Corolla станут рельефный капот, оспортивленные бамперы с крупными воздухозаборниками, расширенные задние крылья, аэродинамичные боковые юбки и имитация диффузора.

Какими двигателями планируется комплектовать полностью новую «Королла» пока можно лишь строить догадки, но «подогретой» GR-модификации, скорее всего, будет положен гибридный силовой агрегат, который могут заимствовать у свежего RAV4.

Максимальная мощность такой силовой установки в семейном кроссовере достигает 320 лошадиных сил, которых легкому и проворному хэтчбеку теоретически будет более чем достаточно.

Сменить поколение Toyota Corolla должна в ближайшие пару лет.